Ciudadanos desaprueban reelección en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Debido al tiempo electoral, varios funcionarios, tanto a nivel estatal como municipal, han renunciado a sus cargos o pedido licencia sin goce de sueldo para continuar con sus aspiraciones políticas, ya sea para buscar una reelección o un puesto más alto.

Este fin de semana en Mazatlán hubo varios cambios dentro de la actual administración, desde la salida del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, así como de varios regidores y titulares de dependencias.

Local Benítez Torres deja la presidencia de Mazatlán para buscar la reelección

Mientras que en Culiacán, de acuerdo a las listas de registro, al menos 14 funcionarios del gobierno han levantado la mano para ocupar cargos públicos después del proceso electoral de 2021.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, ciudadanos señalaron que los funcionarios hacen este tipo de acciones sólo para beneficio propio y que "brincar" de un partido a otro genera desconfianza entre los simpatizantes.

"Buscan reelección o cambiarse de partido, hay mucha gente que anda brincando de un lado a otro para mejorar, porque para eso lo hacen ellos, pero para mejorar su cartera", señaló don Vicente.

Ramón dice que son los mismos actores políticos de siempre, sólo que cambian de partido.

"Están en un puesto y ya están buscando otro para ir más arriba, dicen ser de un solo partido pero ya anduvieron en varios, son los mismos que andan dando vueltas nada más. Si llega alguien joven es muy difícil que se le dé la oportunidad", dijo.

Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Paralizado, proyecto de la tirolesa en Mazatlán

La señora Rosa menciona que si ya fueron elegidos una vez, para las próximas elecciones deben darle oportunidad a gente nueva. Local Rinden protesta nueva Síndica Procuradora y tres regidores suplentes de Mazatlán "La verdad, yo no los entiendo a los políticos, van, buscan a la gente y prometen y ya cuando están adentro se les olvida el pueblo y todavía quieren reelegirse, mejor que le den oportunidad a gente nueva, jóvenes, porque siempre son los mismos, que ya tienen carrera política", mencionó.David considera que por una parte, están en su derecho de reelegirse, pero por otra, descuidan sus funciones, por andar pensando en el próximo puesto cuando aún no terminan siquiera la administración.

"Por una parte están en su derecho de reelegirse, por otra parte no terminan la administración y pues no atienden bien a la ciudadanía, por estar pensando en la campaña. Eso de que anden de un partido a otro genera desconfianza en la gente, por eso ya no quieren votar".

María indicó que siempre y cuando cumplan lo que prometen, pueden reelegirse, al final será el pueblo quien decide si vuelve a votar o no por una persona, según su desempeño.

"Está bien que busquen reelegirse, siempre y cuando apoyen y ayuden al pueblo, que cumplan lo que prometen, de por sí el pueblo ya está harto, ya no saben ni por quién votar, porque andan de un partido a otro".

EN CULIACÁN

Jesús Estrada Ferreiro, ex alcalde de Culiacán, quiere repetir en su cargo.

Héctor Orrantia Coppel, ex subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, busca la diputación local por el PAN en el distrito 15.

Guadalupe Iribe, diputada del PRI, busca la presidencia municipal de Badiraguato.

Faustino Hernández, legislador, así como los diputados Pedro Villegas Lobo y Graciela Domínguez, buscan la alcaldía de Culiacán.

Sandra Martos Lara, ex Síndica Procuradora, aparece en la lista de registros para repetir en el cargo y también por la alcaldía de Culiacán.

EN MAZATLÁN

Luis Guillermo Benítez Torres, ex alcalde de Mazatlán, quiere reelegirse.

Elsa Isela Bojórquez Mascareño pidió licencia como Síndica Procuradora para buscar competir por la alcaldía de Mazatlán.

Juan de Dios Garay Velázquez presentó su renuncia como director de Obras Públicas para contender por la diputación local del distrito 23.













Lee más aquí ⬇

Local Niegan licencia a Síndica Procuradora de Mazatlán

Local Piden candidata para alcaldía de Mazatlán por Morena