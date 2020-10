Ciudadanos deben presentar pruebas ante anomalías de Tránsito Municipal

Mazatlán, Sin.- Luego de que un grupo de locatarios del mercado municipal Pino Suárez, señalarán las irregularidades que cometen elementos de tránsito al momento de infraccionar a conductores por estacionarse en un 'cajón de estacionamiento' delimitado con línea amarilla, no sancionando parejo y aceptando "mordidas", el comandante de la Policía de Tránsito Municipal, Francisco Guerra González, expresó que la instrucción para su personal es hacer valer la ley y no se pueden basar en lo que dice una persona mientras no se lleven las pruebas pertinentes.

La instrucción para el personal de tránsito es hacer valer la Ley de Movilidad Sustentable no nos podemos basar a lo que diga una persona mientras que no traiga pruebas.

Agregó que para estas cuestiones, en la institución hay un departamento de Asuntos Internos encargado de atener los reportes o denuncias con pruebas, o en su defecto, los ciudadanos pueden acudir directamente a una delegación del Ministerio Público.

"No quiero decir que hay o no hay, la Secretaria de Seguridad Pública somos representantes de una autoridad en la cual habemos buenos, habemos malos y habemos peores, pero aquí hay un departamento asignados para ese tipo de reportes", agregó.

Reconoció que hay una desconfianza por parte de la población hacía esta institución, sin embargo, indicó que la corrupción es un tema que compete tanto a autoridades como a ciudadanos.

"Si bien es cierto que nosotros tenemos mala fama, nosotros como policías de tránsito decimos que ustedes son los que tienen mala fama, los ciudadanos, a fin de cuentas para que se de ese acto tiene que haber el que corrompe y el que actúa como cohecho. En este caso creo que todos somos parte de la misma problemática y tenemos que ver la manera de solucionarlo", reconoció.

Añadió que la única función de este 'cajón de estacionamiento es para que el transporte público suba o baje pasaje, así como para los proveedores de los comercios aledaños a la zona, subir y descargar mercancía, nada más.

"No se deben de estacionar, ese espacio lo tenemos únicamente en el servicio público si va a subir o bajar pasaje, los mismos locatarios si van a subir o bajar mercancía, para eso es, no para que se queden estacionados", finalizó.









