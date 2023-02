Cirugías estéticas y generales, la principal causa de quejas en CAMES

Culiacán, Sin.- Durante el 2022, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa recibió un total de 46 quejas por mala praxis, negligencias o fallas en los procesos administrativos y burocráticos en clínicas y hospitales públicos y privados, de las cuales la mayoría pertenecen a pacientes que se sometieron a cirugías estéticas y generales, informó la titular de Cames, Teresita de Jesús Chaín Castro.

La funcionaria justificó que la mayoría de estas quejas se deben a que en las cirugías estéticas el paciente no obtiene el resultado que esperaba y no a una mala praxis, por lo que en estos casos la intervención de Cames consiste en dialogar con el paciente para que acepte el resultado.

“La inconformidad nace de que ellos querían la nariz como un artista y no les quedó, difícilmente se logran esos resultados cuando ellos entran con esas expectativas a quirófano, aquí lo que hacemos es conciliar y que acepten el resultado de una cirugía que no fue una cirugía fallida, pero que no resolvió la expectativa”, explicó Chaín Castro.

La segunda área médica con más quejas es la de odontología, la cual recibió el 28 por ciento del total de las quejas durante el año anterior, esto por malos procedimientos en tratamientos bucales.

“Odontología que es una materia que nadie había comentado y hay muchas quejas por trabajos odontológicos, ahí el odontólogo debe ofrecer resultados si es que va a poner una placa, implantes o alguna cosa, tiene que dejar satisfecho al paciente”, sostuvo.

Ginecología y obstetricia recibieron el 13 por ciento del total de las quejas. Igual el área de traumatología y ortopedia, esto principalmente porque al paciente con una fractura se le asignan citas muy largas, de uno, dos o hasta tres meses.

“En el IMSS en ortopedia lo que más impera es que les dan citas muy lejos, eso obvio que desespera mucho a un paciente, esa es una queja que se presenta mucho aquí”, informó la titular de Cames.

En estos casos, cuando el paciente presenta una queja ante la Comisión de Arbitraje Médico, ellos intervienen con la institución de salud, ya sea pública o privada y buscan darle una solución al paciente, como conseguirle una fecha a corto plazo.

“Nosotros facilitamos que les acerquen la cita, por otro lado, la comisión hace recomendaciones, son generales, se mandan a todos los hospitales, pero se manejan ese tipo de temas, que se atienda a la persona con calidad y dentro de la calidad viene la oportunidad”, informó.

IMSS, la institución médica con más quejas

El Instituto Mexicano del Seguro Social es el que más quejas recibe, especialmente el Hospital General Número 1, según la comisionada de Cames porque es la institución que más pacientes atiende, no porque brinde un mal servicio o cuente con malos médicos.

“El Seguro Social (es el que más quejas recibe), y yo considero que no es porque tiene el mayor número de quejas, sino porque tiene la mayor parte de los derechohabientes, tiene como el 70 por ciento de la población, por eso se le suman mayor número de quejas”, explicó Teresita Chaín.

A través de las quejas de los pacientes y las recomendaciones que emite la propia Comisión de Arbitraje Médico, el IMSS ha mejorado su servicio y atención médica, aseguró la comisionada, explicó que es una institución abierta a la recepción de quejas y que a lo largo del tiempo han ido mejorando.

“Quiero decir que es una institución muy abierta a responder ante las quejas, ellos tienen todas una estructura para atender las quejas y tienen toda la disposición para atender a la gente, están acostumbrados, ellos han crecido y han mejorado a través de las quejas”, concluyó.