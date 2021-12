Cinthya Peraza comienza su camino por el título de la Liga MX Femenil

Culiacán, Sin.- Este viernes arrancan los cuartos de final de la Liga Mx Femenil, la cual tendrá la presencia de la goleadora y capitana de Santos Laguna, Cinthya Pereza, jugadora nacida en Mazatlán, pero con un corazón guerrero.

Para la porteña, el tener su primera experiencia en liguilla y el trabajo que le costó llegar hasta estas instancias, fue una constante y hambre de salir adelante, ya que ella misma le ha impartido a sus compañeras del club, esa hambre de triunfo.

“El trabajo y la constancia es lo que nos ha llevado aquí (la liguilla), es una exigencia que se nos pide y que nos han enseñado y dejado en claro el ADN guerrero”, enfatizó Peraza, para la página del club lagunero.

A pesar de ser “novatas” en el renglón de liguillas, Peraza confía en la determinación que tuvo este equipo durante el torneo, ya que lograron hacer 30 puntos durante las 17 jornadas del torneo regular.

“Como equipo nos hemos puesto como un reto el estar a la altura, queremos llevar a este equipo a los primeros lugares y pelear por el título. Desde el día uno hemos mantenido los pies en la tierra, y nos pusimos como objetivo estar en liguilla”, destacó.

Sin duda Peraza, es una referente de este equipo, ya que logró igualar su cuota de goles del torneo pasado, a pesar de no ser una delantera como tal anotó 8 goles, lo que la llevo también en estar en Selección Mexicana, dando ese salto a sus 28 años.

Enfrentar a Atlas en su primera liguilla es un reto muy importante. Foto: Cortesía | Santos Femenil

“Se me han dado los goles, pero eso ha sido mérito del entrenador, que supo cómo ubicarme y con base a las necesidades del equipo he sabido desenvolverme de gran forma, sin duda he dado mi mayor potencial”, explicó.

SANTOS COMO GRUPO

Sin duda Santos enfrentará a uno de los equipos fuertes de la Liga, como las rojinegras del Altas, sin embargo, Peraza, adelantó que están tranquilas y que el plantel está muy sólido para enfrentar ese gran reto.

"Como grupo somos fuertes, nos sentimos muy bien y muy sólidas, nuestro cierre de torneo nos sirvió para entender que todo está en nuestras manos y queremos seguir escribiendo nuestra historia", finalizó.









