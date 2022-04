Cinco municipios de Sinaloa tienen alerta de género por altos índices de violencia

Mazatlán, Sin.- En Sinaloa, los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato tienen una alerta de género ante los altos índices de violencia que se viven ahí, aseguró Rosa María Gámez Mendívil, secretaría general ejecutiva del CEPAVIF (Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar).

Indicó que prevalece la modalidad de la violencia familiar, aunque no se quedan atrás el acoso y hostigamiento sexual.

Tan solo en el mes de marzo recibieron 770 llamadas para solicitar el apoyo ante situaciones de violencia, la mayoría de la capital del estado; esta cifra es, más o menos, el promedio de llamadas mensuales.

De acuerdo al Semáforo Delictivo, en enero de este año se registraron 8 feminicidios en el estado, 18 violaciones y 430 casos de violencia familiar.

Por municipios, en focos rojos por violencia familiar estuvieron Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mazatlán y Navolato. En foco Amarillo Culiacán, Ahome, Angostura, Escuinapa, Mocorito y Salvador Alvarado.

Focos rojos en el delito de violación se presentan en Culiacán, Salvador Alvarado y Sinaloa municipio. Mientras que en el delito de feminicidio, Elota es el único municipio en focos rojos.

En el mes de febrero se registraron 12 feminicidios, 21 violaciones y 451 casos de violencia familiar.

Por municipios, en focos rojos por violencia familiar están Angostura, Cosalá, Elota, Escuinapa, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Sinaloa municipio y Navolato. En foco amarillo: Ahome, Culiacán, El Rosario y Salvador Alvarado.

Focos rojos por delito de violación: Culiacán, Elota y Navolato. En foco amarillo Ahome y Mazatlán. Mientras que Mazatlán y Salvador Alvarado están en focos rojos en el delito de feminicidio.

No saben dónde denunciar

Gámez Mendívil dijo que hay muchas personas que aún desconoce a dónde puede llamar o pedir la ayuda y la atención ante situaciones de violencia, por ello hay municipios donde hay registros de estos delitos

"Mucha gente no sabe que puede llamar, no queda el registro a veces de los municipios, no es que no haya casos, si no que la ciudadanía no sabe que puede llamar", dijo.

Resaltó que todas las llamadas fueron atendidas, dependiendo de la situación y el nivel de riesgo, es cómo se actuó; si se brinda el acompañamiento al ministerio público, si se brinda la atención psicoemocional, la orientación jurídica o se acude junto a autoridades competentes hasta el domicilio de la víctima, depende mucho del caso.

"Hay personas que están regresando ahora de la pandemia y quizá no nos llamaron en ese momento, hubo como una pausa al principio de la pandemia, sin embargo entendemos que quizás las personas no acudían porque había una restricción en salir, porque estaba ahí su pareja, cómo nos iban a llama y cómo nos iban a decir que estaban viviendo la violencia".

Crisis en pandemia

Pese a la crisis sanitaria del Covid-19, y sin revelar más números, afirmó que el número de llamadas no disminuyó considerablemente durante la pandemia.

"Las personas han referido que no pudieron porque estaba ahí el agresor junto con ella, que era muy complicado llamar en ese momento porque se iba a dar cuenta y se ponía más en riesgo", añadió.

La funcionaria estatal resaltó que el servicio es totalmente gratuito los 365 días del año, pueden pedir el apoyo a través de la línea de emergencias del 911 o a los números de oficina (667)714 85 40, 714 80 50, 717 35 55 y 800 822 7956.

Pueden también acudir directamente al Cepavif, en calle Topacio y boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, Torre B, planta baja, Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, o a través de los Consejos para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (COMPAVIF) que hay en los municipios.