Ciclovía le “pega” a negocios de la Zona Dorada

Mazatlán, Sin. - Ventas de hasta el 50% menos en sus establecimientos registran comerciantes anexos a la ciclovía que recién se instaló por la avenida Camarón-Sábalo, ya que, al quedar la zona sin estacionamiento, los clientes llegan con menor frecuencia.

"Se estacionan ahí (ciclovía) viene Tránsito y los corre y ahí se va la venta, ha estado muy solo ahorita. No entiendo cuál es el fin de la ciclovía, si sólo llega a unas cuantas cuadras, es nada más para quitar los estacionamientos", comentó el empleado de un establecimiento de venta de accesorios para celulares.

Algunos de los establecimientos tuvieron la fortuna de estar donde hay pequeños cajones de estacionamiento, pero los que no son los que más han padecido esta problemática.

Alma, propietaria de una taquería, dice que antes de iniciar el proyecto debieron contemplar la falta de espacios o estacionamientos públicos a los alrededores.

"Nos ha afectado mucho, está bien solo, pues dónde se estaciona la gente, más del 50% han bajado las ventas, está muy mal el proyecto, porque no hay cultura aquí en Mazatlán, es lo primero que deben de hacer, quitan estacionamientos, pero no dan otros espacios", dijo.





La ciclovía en la Zona Dorada afecta en las ventas de los comercios. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Todo se les juntó, manifiestan, pues además de que es temporada baja para el turismo y sumado a la crisis y secuelas que ha dejado la pandemia del Covid-19, la ciclovía los vino a "rematar".

Carlos, otro comerciante, menciona que las bicicletas no respetan su sentido de circulación y que en algunas ocasiones prefieren transitar por la banqueta.

"Para empezar, hay más carros que bicicletas y las bicicletas circulan en sentido contrario, o a veces pasan por la banqueta. No hay ningún estacionamiento por aquí cerca, los clientes tienen que dejar sus autos a varias cuadras y con mucha desconfianza, porque la delincuencia está a la orden del día en la ciudad", mencionó.

Sin estacionamientos, difícilmente llegan clientes a los negocios. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Pero no sólo en la falta de clientes les ha afectado, también con sus proveedores, que no tienen el tiempo suficiente para descargar la mercancía porque el personal de Tránsito los está presionando.

"Legan los proveedores, están ahí unos minutos y ya me los están quitando, hacen las cosas rápido, dejan las cosas mal acomodadas, porque ya los están presionando, tienen que venir desde dos o tres cuadras con los diablitos y es bastante mercancía la que dejan aquí. A cada rato nos corren gente, ya casi no llegan clientes, por lo mismo que no tenemos estacionamiento", expresó Karina.





















