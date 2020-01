Ciclovía en camellón de la Rafael Buelna no es práctica: Coparmex

La remodelación de la avenida Rafael Buelna traerá grandes beneficios, sin embargo la ciclovía en medio de la vialidad, como supuestamente está planteado en el proyecto, no será funcional, consideró Jorge García Félix.

El presidente de Coparmex Mazatlán expresó que sin duda se tiene que privilegiar al peatón y al ciclista, pero una ciclovía en medio no es práctica; en su caso, funcionaría si estuviera a los lados, como el caso del Malecón.





No hay ciclovías en medio de la avenida, a menos que esté protegida como en el Parque Lineal, que ahí sí funciona así, pero si el carril para las bicicletas está a los lados, como está en el Malecón, sí funcionaría Jorge García Félix





El también constructor comentó que es mucho más costoso hacer una vialidad de ese tipo sin afectar a los comercios, quizás se incrementa dos o tres veces, porque se tiene que hacer en secciones.





No cierras toda la avenida, también hay que decirlo, somos muy flojos, no nos gusta caminar, nos gusta estacionarnos a un metro del lugar y si no, no vamos, por eso es que los comercios se están afectando Jorge García Félix





Comerciantes del lugar confirmaron que el fin de semana anterior algunos plantearon una modificación al proyecto, como mover la ciclovía a un lado, pero se desconoce cómo quedará finalmente.

Insistieron que no están en contra del proyecto, pero quieren que sea con la viabilidad que requiere para la fluidez del tráfico, la seguridad de los ciclistas y la seguridad de los conductores.

“Entonces, cuando la ciclovía permanece en el centro, a un lado del camellón y a un lado de la vialidad de alta velocidad esto es igual y es un sinónimo de un riesgo y de una falta de seguridad porque el ciclista, las personas que van con sus hijos, las familias que pueden trasladarse sea turístico, sea de recreación, sea de otro tipo es un riesgo muy grave porque va a ser un foco de accidentes”, advirtieron.

Señalaron que la ciclovía se pueda desplazar hacia los lados, eso va a permitir que haya mayores personas en los comercios, que haya una extensión más amplia de la banqueta junto con la ciclovía, que pueda haber árboles, que pueda haber sombra, eso va a enriquecer al comercio y generar posibilidades para el tipo de estacionamiento.

¿Y EL PROYECTO?

Aunque en redes sociales circulan varias imágenes que muestran cómo quedará la ciclovía en la remodelación de la avenida Rafael Buelna, las autoridades no han presentado el proyecto oficial.









