Ciclo escolar en UAS terminará el 10 de julio de forma virtual

Culiacán, Sin.- Ante el inicio de que lo que se ha denominado “la nueva normalidad” la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS reitera culminar el presente ciclo escolar de manera virtual el 10 de julio y mantener con el mínimo de personal las áreas más necesarias, informó el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, al anunciar que el nuevo ciclo escolar comenzará después del 7 de septiembre como lo está planteando la ANUIES.

En entrevista para Radio UAS, el Rector explicó que para el regreso a clases a nivel federal se manejan dos fechas, una el 21 de septiembre que es cuando plantean regresar la UNAM y el IPN, y la otra ANUIES plantea que no sea antes del 7 de septiembre en la idea de dar mayor tiempo a que evolucione la pandemia por COVID-19.

“En la UAS teníamos el 19 de junio como fecha de fin de semestre, nos vamos al 10 de julio, esa fecha debemos tener terminados los contenidos de los cursos, las evaluaciones y la parte administrativa del llenado de actas y entrega”, dijo Guerra Liera al recordar que el CENEVAL se pasó del 23 de mayo al 15 de agosto, siempre que las condiciones así lo permitan.

Enfatizó que se mantendrá lo que resta del presente ciclo, las actividades que se han venido realizando en las diferentes áreas académicas y organizacionales priorizando la seguridad del personal académico, administrativo, de los alumnos y del personal jubilado.

Estamos cumpliendo con la exigencia académica y administrativa de manera virtual y estamos obteniendo resultados muy importantes en cobertura con un 92 por ciento, con más de 10 mil cursos que se han podido detectar en los docentes y cerca de 5 mil docentes que han estado utilizando las redes y plataformas y que eso nos permite tener al día la información, por lo pronto en la UAS se termina el ciclo de manera a virtual es un hecho que no regresaremos antes del 7 de septiembre pero tentativamente está en septiembre.

El Rector aclaró que la fecha es tentativa de no mejorar la situación de la pandemia y de no tenerse la información precisa, compartida y coincidente en su mayor parte no sólo con el Gobierno Federal, sino a nivel mundial, que dé certeza para que se vaya viendo con mayor cuidado el regreso al siguiente ciclo.

Lo repito: el siguiente ciclo puede iniciar de manera virtual tal y como estamos, puede irse valorando sobre la marcha la posibilidad de rescatar el aspecto presencial, pero va a depender más que del deseo, de la situación que se marca a nivel mundial.

Enfatizó que en los estados hay universidades autónomas que tienen estudios, diagnósticos, información y también opinión, por lo que señaló que el Gobierno Federal ha manejado el inicio de clases para el nivel básico el 10 de agosto y terminar el 5 de junio el aprendizaje en casa, el 6 de julio terminar con lo que consideran procesos administrativos que tiene que ver con las evaluaciones, llenado de actas y registro y para el nivel superior hablan de un curso remedial que iniciará el 3 de agosto.

El doctor Guerra Liera consideró que no son momentos de protagonismos, es tiempo de unidad en torno a lo que el país requiere y también detalló que la educación forma la tercera parte de la población del país con 40 millones de alumnos, maestros y trabajadores, de los cuales 10.5 millones corresponden al nivel medio superior y superior, lo cual debe ser un factor importante para pensar muy bien el regreso de estos 40 millones a las aulas.

En las universidades más allá de que algunas sean privadas o públicas, es importante su opinión porque tenemos información y herramientas, y manejamos un sector numérico importante que no podemos exponerlo sin tener claramente la garantía de que no serán contaminados, que están a salvaguarda con un cubrebocas esto implica protagonismos a un lado, atender el llamado de la nación en el aspecto económico, así que nosotros estaremos muy atentos esperando dar nuestra opinión, tomando nuestras decisiones, esperando ser coincidentes a nivel nacional, estatal y municipal que podamos transitar todos con la confianza de tener la información correcta, el diálogo y el convencimiento de las partes.

Agregó que los universitarios han mostrado a través de la historia su temple, su carácter y compromiso y hoy no es la excepción, han transitado de una realidad presencial a una virtual, se tiene respuesta positiva en cobertura, en enseñanza; donde el ciclo está por terminar, por ser evaluado y acreditado y donde también se ha mostrado la mano amiga de la Universidad Autónoma de Sinaloa prodigándose en medio de esta pandemia con apoyo a la sociedad y que aval de una gran entrega.

El Rector expresó a la comunidad universitaria, a los padres de familia, que se está priorizando su seguridad, se está priorizando no paralizar a la Universidad, pero no a costa de arriesgar a quienes sean más vulnerables al contagio.

Con pasos muy seguros hacia el inicio del nuevo ciclo, hacia mantener la calidad académica, pero mantener la seguridad y la salud de nuestros docentes, de nuestros trabajadores administrativos, nuestros estudiantes y compañeros jubilados, les pido que antes de cualquier información, estemos al pendiente a través de los canales de la institución.

El Rector indicó que desde el inicio de la pandemia se trabaja para que el ciclo escolar y el proceso de enseñanza-aprendizaje se impacte lo menos posible, para mantener la calidad de la educación y mantener a los jóvenes en sus casas, de tal forma que, a la fecha, según un estudio de la ANUIES y la SEP, hay un 92 por ciento de cobertura en el país.

Citó que las unidades académicas de nivel medio superior y superior han dado continuidad a la labor docente y de investigación en línea; la Dirección General de Extensión de la Cultura ha generado talleres artísticos en la modalidad virtual y otros que llevan esparcimiento; Editorial UAS sigue con las publicaciones y títulos en línea; continúan los ejercicios de planeación, de autoevaluación, certificaciones y educación continua, incluso este día iniciaron las evaluaciones en línea por los CIEES de la Licenciatura en Diseño de Interiores y de la Licenciatura en Diseño Urbano y de Paisaje de la Facultad de Arquitectura.

Así mismo señaló que hay actividad en deporte y a través de la Secretaría Académica Universitaria y la DGEP se da apoyo y seguimiento a los docentes en las plataformas, así como los avances de contenido; se trabaja en áreas de prevención y combate a la pandemia a través de los laboratorios de la FCQB, del PIT, de la Facultad de Medicina, el CIDOCS, Radio UAS, Comunicación Social y otras áreas que han estado operando con el mínimo de personal como Administración y Finanzas, Contraloría Académica, Servicios Escolares, Recursos Humanos, Sueldos y Salarios, Dirección de personal, Informática, Becas estudiantiles, Auditoría Interna, Contabilidad General, para estar al día.





