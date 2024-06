Choix vive crueldad animal con asesinato de perrita

En la sindicatura Bajosori, en Choix, una perra llamada Leydi fue encontrada el 18 de junio colgada y ahorcada, después de desaparecer la noche anterior.

El dueño de Leydi ha presentado una denuncia pública, señalando que no es un caso aislado en la comunidad, donde se han registrado otros incidentes de envenenamiento y maltrato hacia animales.

Pidió a las autoridades y a los residentes tomar medidas contra los responsables.

"Un asesino que no tiene cerebro para hacerle daño a un ser que no se puede defender, tanta maldad en tu corazón, su único defecto fue confiar en personas tan repugnantes, no más maltrato animal, en esta comunidad se encuentra gente abusiva, que envenena a los gatos, perros los matan como ahora mi Leydi", mencionó mediante un post de Facebook.

El tutor de la mascota asesinada señala saber quién es el responsable, pero que lo manejará directamente con las autoridades para que se haga justicia.

"Sabemos que fuiste tú quien dañó a mi perra y conseguiremos pruebas para que te hundas, miserable, que tuviste que hacerle daño a un ser que no se pudo defender", añadió.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, solicitando la colaboración de los ciudadanos para identificar al culpable y crear conciencia sobre la importancia del respeto y cuidado de los animales en la región.