“Charteros” deben cumplir los protocolos de sanidad

Mazatlán, Sin.- Las autoridades deben vigilar a todos los que prestan un servicio en el sector turístico, para que todos cumplan con los protocolos sanitarios y evitar contagios del Covid-19, manifestó José Gámez Valle.

El consejero de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas comentó que es necesario que cumplan con los protocolos de manera obligatoria y que todos los operadores turísticos desempeñen las mismas medidas, dándole aviso a los "charteros" para que efectúen los requisitos que se exigen.

"Las autoridades deben ser muy exigentes en las verificaciones que todos los involucrados estamos llevando a cabo en esos procedimientos, no se vale que muchas empresas estén haciendo una inversión adicional en la operación, cobrando menos tarifa y constándote más caro operar el hotel, no se vale que unos lo hagamos y cumplamos en todo y otros no, ahí es donde las autoridades tienen que hacer su labor de verificación", dijo.

Gámez Valle expresó que en el caso de los camiones charteros, los protocolos existen y quienes reciben autobuses toman las precauciones en el hotel.

Explicó que a la agencia de viaje que contrata cuartos se les hace llegar el manual sobre el protocolo que se lleva a cabo en los hoteles de Mazatlán, para que así se les pueda dar el servicio sin problema.

"Se les manda notificación previa a quien contrató, en la llegada de los huéspedes, se les toma la temperatura, se pide el uso de tapaboca y la sana distancia, mientras que al chófer se le exige que sanitice el autobús y cuando van a salir, se pide que nuevamente se desinfecta el autobús", señaló.

Reconoció que quienes se han preparado con cursos para las certificaciones del destino y la propiedad toda está en un manual, sin embargo una cosa es el documento y otra muy distinta enfrentarse a la realidad, que es donde se tienen que hacer ajustes.

