Chaquira y bordado nayarita llevan el arte wixárika a todo el país

Mazatlán, Sin.- Originarias de El Naranjito, Nayarit, las hermanas Felipa y Olivia Carrillo De la Cruz desde hace tres años vienen al puerto, durante los días de Carnaval, a vender sus artesanías enchaquiradas y bordados tradicionales.

Pertenecen al grupo étnico wirrarica o wixárica, conocidos en español como "huichol"; su arte se caracteriza por el uso de la chaquira de cristal, con ella, en sus diferentes colores, van creando símbolos que narran su cosmovisión.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Felipa tiene 42 años de edad, aprendió a elaborar artesanías desde muy pequeña, cuando tenía 12 años; su abuela le enseñó.

Cuenta que anteriormente se dedicaban al trabajo en el campo, luego se mudaron a Tepic, buscaron trabajo pero no les dieron, entonces decidieron hacer artesanías.

"El arte, creo yo, se mueve, tienes que moverlo para que salga, de eso vivie uno. Me gusta andar viajando y pido el permiso para vender, gracias a Dios no me lo han negado", contó.

Con las cuentas de chaquira forman figuras como el peyote, cabezas de venados, águilas, los cuatro rumbos, también ojos de Dios, dice que es lo que más caracteriza a su arte, además del colorido.

Menciona que en su lugar de origen la gente se dedica al campo y a la artesanía, aunque no todos tienen la oportunidad de comercializarla, pues no se animan a salir, principalmente por las dificultades en la comunicación, ya que no todos hablan español.

A los 20 años ella salió por primera vez a otro estado a vender; algunos de sus aplicaciones se llevan hasta una semana de trabajo y no todos, señala, valoran ese esfuerzo y no quieren pagar un precio justo.

"Es un sacrificio que hace uno, si no lo haces tampoco te puedes quedar en casa a ver que te cae, le buscamos para el sostén, como todos", expresó.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

En collares aretes, pulseras, en gorras, en blusas, en bolsas bordadas, cubre bocas, muñecas y hasta en forros de vestimenta típica para envases de salsa, imprimen su arte.

"Hay mucho arte que rescatar, fortalecer, pero si nadie los motiva no los van a hacer, aunque lo sepan hacer", agregó.

Recuerda cuando comenzó la pandemia se quedaron con mucha mercancía, pues con el confinamiento social no había ni a dónde ir a venderla. Sin embargo, añadió, tenía clientes que le compraban por mayoreo y eso le ayudo un poco, también tuvo que innovar en ventas por redes sociales.

"Nos ayudó para hacer mucho porque teníamos en que concentrarnos, no sentimos el confinamiento y también si no sabías manejar celular te enseñaste, me tuve que actualizar y perder el miedo", recordó.

El arte con chaquira requiere mucha paciencia y concentración, también creatividad para combinar colores y hacer figuras, pero para Felipa esto no es un trabajo porque disfruta de hacerlo.

"Puede que si, el tiempo cansa, pero es lo que yo he dicho mucho, que tiene que ver tu dedicación, si tu le dedicas algo de corazón no se siente el cansancio, cuando menos acuerdas ya terminaste", dijo.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Además de Mazatlán, han andado por Ciudad de México, Zacatecas y Monterrey, entre otras ciudades.

SOBRE LOS WIXÁRICAS

Grupo étnico que habita en la Sierra Madre Occidental, principalmente en el estado de Nayarit, también en Jalisco, Durango y Zacatecas.

SU ARTE

La artesanía wixárika va más allá de lo ornamental, tienen propósitos a grados.

En su arte abundan imágenes de la naturaleza, animales y otaos símbolos con un significado específico para la cosmogonía wixárika, en sus creaciones nada es al azar. Águilas, venados, lagartijas, flecha y jícara, fuego, ojo de Dios y peyote, son algunos de los elementos más representativos.

La técnica del estambre es también muy conocida, utiliza un hilo muy delgado con el que forman símbolos de sus visiones o parte de su cultura.













