Changueras” del centro se recuperan

Mazatlán, Sin.- Tras haber pasado varios meses con ventas "por los suelos" debido al confinamiento social, las "changueras" del Centro se repusieron durante el periodo vacacional de verano.

El consumo local las ayudó, pero el turismo es el que deja las ganancias, pues quienes vienen de fuera siempre tratan de llevar en grandes cantidades.

Desde que abrió la zona hotelera nos aumentó la venta un 40%, antes teníamos el 20 hasta el 10%. Ahorita las ventas, de martes a jueves bajan al 30% y los fines de semana suben hasta el 60%.

Paola

Doña Bety, que tiene más de 35 años vendiendo camarón, expresó que en todos esos años las ventas nunca estuvieron tan bajas como en los pasados tres meses.

"Ahorita, ni muy bien, ni muy mal, pero es mejor a como estábamos. Cuando era cuarentena no vendíamos ni 20 kilos, lo poquito que agarrábamos nos lo comíamos, para la pura comida salía. Ya hoy se venden cuando menos de 40 a 60 kilos al día, eso ya es una gran mejoría", expresó.

La demanda de camarón se incrementó este verano. Carla González | El Sol de Mazatlán

José Adán Gutiérrez Beltrán, vocero de la Unión de Camaroneras, señaló que aunque las ventas no están al 100%, están mucho mejor que durante la cuarentena.

"Las ventas que hemos tenido en el periodo vacacional no están al 100%, pero sí se compusieron a como estaban días atrás, tenemos ventas de hasta el 80% se ve un poco más de movimiento", señaló.

Esta semana, agregó, resintieron un poquito el "bajón", pues a punto de finalizar el periodo vacacional, los turistas llegaron en menor cantidad al puerto.

No están las ventas como las esperábamos, pero no nos quejamos porque en tres meses no teníamos nada, no sacábamos ni los gastos del diario.José Adán Gutiérrez Beltrán

De los 20 puestos que conforman el mercado de las “Changueras", la mayoría se han recuperado; aproximadamente 16 vendedoras ya se encuentran laborando.





PRECIOS POR KILO

Cevichero: 90 pesos

Aguachilero: 100 pesos

Camarón grande con cabeza: 130 pesos

Camarón descabezado: 150 a 240 pesos

















