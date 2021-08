Certificado de vacunación Covid causa confusión en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La obligatoriedad de mostrar el certificado de vacunación para entrar a lugares públicos y plazas comerciales en Mazatlán causa polémica, dudas y mucho desconcierto entre los ciudadanos y hasta en el mismo sector comercial.

A una semana de haber sido anunciada, entró en vigor este lunes, pero aún quedan muchas dudas al respecto, ya que muchas personas que sí se vacunaron no saben dónde obtenerlo, algunos aseguran que no se enteraron de esta nueva medida y otros simplemente no se vacunaron y ahora tendrán que hacerlo para poder entrar a los establecimientos que lo piden.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, mientras algunos ciudadanos expresaron que sí es buena medida porque se sienten más seguros, otros dijeron que es un acción anticonstitucional, porque la vacuna es voluntaria y no se debe obligar a nadie a aplicársela.

"A mí no me lo han pedido a donde he ido, aparte de que no lo tengo, porque no me pude vacunar cuando me tocó, procuraré hacerlo cuando haya de nuevo, de todas formas sí estoy de acuerdo en que lo pidan, porque la gente se está descuidando mucho", expresó Gabriel.

José, por su parte, dice que es buena medida y a pesar de que ya tiene sus dos dosis, no sabe dónde obtener su certificado de vacunación.

"Se me hace muy bien, así ya puede andar uno con más seguridad en cualquier parte, sabiendo que estas rodeada de más gente vacunada. A donde he ido me lo han pedido", dijo

José Martínez también está de acuerdo, sin embargo, no se enteró cómo ni cuándo se iba aplicar y se quedó sin poder entrar a realizar un trámite al Palacio Municipal.

"Está bien esta medida, pero no nos enteramos, el lunes pasamos como si nada a donde fuimos, pero el martes sí lo han pedido y no nos han dejado entrar", mencionó.

Por otra parte, Orlando no está de acuerdo, ya que considera que es una acción anticonstitucional, porque la vacuna es voluntaria.

"Es una medida anticonstitucional, le quitan el derecho a uno de libertad. Antes de decidir, hubieran pedido la opinión del pueblo, es un problema, porque se dijo que la vacuna era voluntaria y con esto prácticamente te obligan a ponértela", consideró.

La señora Rosa ve mal está acción, pues dice que prácticamente obligan a las personas a vacunarse. Lo que deberían de hacer, agrega, es cuidar mejor los aforos en playas y antros.

"Yo sí lo veo mal, porque no se puede obligar a nadie a que se vacune, por qué no se van a los lugares públicos y que prohíban a la gente que ande aglomerada, eso es lo que deberían hacer, cuidar los aforos en las playas y los antros”.

















