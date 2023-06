Certeza jurídica, principal necesidad de las colonias Rafael Buelna y Urías

Mazatlán, Sin.- La certeza jurídica es la principal necesidad de los vecinos de Rafael Buelna y Urías, con características muy particulares en cada caso, pues algunos polígonos de los asentamientos están en litigio, otros ya están pagando sus terrenos y hay quiénes están sobre zona federal.

El alcalde, Edgar González Zatarain, detalló que habló con vecinos de dichos sectores, quienes le manifestaron su situación legal y le hicieron solicitudes para que el ayuntamiento ayude a resolver estas situaciones.

"Y me explicaron, entre unos que son del ejido de Urías, y que a la vez el ejido tiene litigio con un particular, y que ese litigio que está en los tribunales no permite que uno u otro pueda ceder o vender para que regularice la gente", explicó.

Otro polígono, agregó, es de la familia Gavica, esos predios ya está en transición, es decir, los que van pagando se van regularizando. Sin embargo, hay quienes pagaron en el pasado y perdieron sus documentos, tienen ese problema.

Hay un polígono más que es parte de zona federal prácticamente y también quieren ser regularizados.

"El problema de la certeza jurídica predomina en esta zona y son personas mayores que tienen esa preocupación de dejar un problema y no dejar las cosas en regla", agregó.

Los primeros pobladores llegaron hace 50 años. Foto: Cortesía | Ayuntamiento Mazatlán

Otras problemáticas

González Zatarain en señaló que otro de los problemas son fallas en servicios públicos, como los rebosamientos de drenaje, pues esta es una zona baja y cuando los cárcamos no funcionan todo recae en esta sección. Se estima que una vez se modernice el 4 Norte estos problemas se terminan, al menos así debería de ser.

Esta colonia y sus alrededores son asentamientos que demandan mucha seguridad, rondines más frecuentes de patrullas y policías.

También se expusieron las necesidades de las instituciones educativas que hay cerca en como la instalación de una subestación eléctrica para poder soportar la carga de aires acondicionados ante la temporada de calor que ya inició.

"Esta calle por ejemplo no cuenta con drenaje, no cuentan todavía en algunas zonas con agua potable y estamos haciendo el compromiso de trabajar de ya en la reparación también del alumbrado público y en la supervisión de algunos temas en materia de seguridad pública", señaló.