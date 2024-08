Celebra Sergio Mario que la UAS ya piense en reformar su Ley Orgánica

Culiacán, Sin.- Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, celebró que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) comience a abrirse al diálogo en torno a la posible reforma de su Ley Orgánica.

Esto tras las declaraciones de Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría. Lizárraga quien mencionó que, una vez que cambie la legislatura, podrían analizar junto con la exsecretaria de las Mujeres, Maria Teresa Guerra Ochoa, la viabilidad de dicha reforma.

Arredondo consideró esta postura como un avance positivo y destacó la importancia de que las autoridades universitarias hayan comenzado a hablar sobre un diálogo.

"Recojo lo positivo, recojo esa postura de las autoridades universitarias que ya empiezan a hablar de un diálogo. Eso me parece interesante y rescatable", expresó.

Sin embargo, Arredondo aclaró que la discusión sobre quiénes deben participar en este proceso no es un tema individual, sino que compete a toda la comunidad universitaria.

Sergio Mario Arredondo suscribió la iniciativa. Foto: Josemiguel Souza / El Sol de Sinaloa

"El tema de quién sí y quién no participa es una decisión colectiva de la Universidad, no de una sola persona. Hay un proceso legislativo en el que la democracia exige diálogo y construcción, pero las normas y las leyes no son un asunto de disposición", afirmó.

Respecto a la consulta, la cual sería el siguiente paso para avanzar en la reforma, Arredondo señaló que esta no es competencia exclusiva de la Universidad o del Congreso, sino un mandato legal.

"Existen muchos instrumentos para realizar consultas, no es algo imposible. Varias universidades en otros estados, como Sonora y la Universidad Autónoma de Occidente, ya han completado este proceso", indicó.

Finalmente, Arredondo subrayó la importancia de la apertura al diálogo por parte de las autoridades universitarias, calificándolo como un primer paso fundamental para llevar a cabo la consulta de manera adecuada.