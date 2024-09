Casos confirmados de dengue superan los de 2023; van cerca de mil 200 en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Ante el aumento de casos de dengue en Sinaloa, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que en el estado se tiene un registro de alrededor de mil 200 casos de esta enfermedad en lo que va del año, superando por mucho la cifra de 270 casos del año pasado.

El funcionario estatal puntualizó que los casos que se tienen registrados este año superan al 2023 en las mismas fechas, por lo que ya se está haciendo un replanteamiento de la estrategia de prevención y atención a los casos que se están presentando.

También puedes leer: Salud recibe 12 mdp para atender tema de dengue al sur de Sinaloa

En ese sentido, González Galindo también destacó que actualmente son 100 las personas que están internadas en hospitales de la entidad por esta causa de dengue, de los cuales 16 son niños y 17 mujeres embarazadas.

Cuitláhuac González explicó que hasta el momento se tiene un fallecimiento que se reportó a inicios de septiembre y se está a la espera de que se confirmen tres casos más del centro-norte de Sinaloa.

“No es un tema menor y nos estamos replanteando las estrategias en cuanto al dengue, hasta el día de hoy tenemos 100 personas internadas en todo el estado con dengue”, señaló.

El secretario de Salud mencionó que el contexto de inseguridad que actualmente están atravesando las zonas centro y sur de Sinaloa ha impedido en muchos de los casos que los trabajadores de vectores lleguen a determinadas comunidades a realizar trabajos preventivos contra el dengue.

“Incluso en Culiacán hemos tenido incidentes con el personal porque hay personas armadas que no nos dejan llegar a los puntos que tenemos que llegar, estoy hablando que es difícil llegar a El Tamarindo, a El Limón, a Los Ángeles, por más que intentemos no nos permiten por X o Y razón que tiene que ver con violencia, no nos permiten hacer el trabajo que tenemos que hacer”, señaló.

El funcionario reiteró que si bien hasta el momento los trabajadores no han recibido agresiones, sí han sido objeto de advertencias por parte de civiles armados ante las cuales prefieren retirarse de algunos sitios.

El llamado a la población es mantener sus patios y techos libres de cacharros que puedan acumular agua, pues es ahí donde se puede reproducir el mosquito que transmite el dengue.