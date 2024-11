Caso luminarias: ‘En ese tema yo ya no soy parte’, se defiende Nayla Velarde

Mazatlán, Sin.- Nayla Velarde Narváez, ex oficial mayor y ex presidenta del Comité de Adquisiciones durante la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, afirmó que ya no es parte del proceso legal relacionado con la compra de 2 mil 139 luminarias por un costo de 400.8 millones de pesos.

La ahora recaudadora de Rentas en Mazatlán mencionó que, por recomendación de sus abogados, no puede profundizar en el tema.

"Hay temas que cuando son legales no se pueden tocar mucho (...). Lo que sí les dejo en claro, y está en notas periodísticas, en ese tema yo ya no soy parte (...). Se logró demostrar el tema de la participación en esas luminarias, entonces pues eso es, por algo estoy fuera", expresó Velarde Narváez.

En 2022, derivado de la compra irregular de luminarias, se vinculó a Velarde Narváez junto con otros ex funcionarios. Sin embargo, obtuvo un criterio de oportunidad, declarando en contra del ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, lo que permitió su absolución.

Nueva responsabilidad estatal

Esta semana, Velarde Narváez asumió el cargo de recaudadora de Rentas en Mazatlán, expresando su entusiasmo y confianza en su experiencia de nueve años en la administración pública.

"Por algo estamos en esta silla (...). Es tiempo de jóvenes, es tiempo de mujeres", afirmó, agradeciendo la invitación del gobernador Rubén Rocha Moya para formar parte de su equipo de trabajo.