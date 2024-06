Caso Immujer ya está resuelto, confirma alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán ya resolvió el caso de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, acusada de violentar los derechos de la comunidad LGBTQ+ por supuestos dichos transfóbicos en mayo pasado, informó el alcalde, Édgar González Zatarain.

Sin embargo, dijo el munícipe, aún no se ha notificado el resolutivo, por lo que se desconoce si este es a favor o en contra.

El presidente municipal aseguró que se mantiene el contacto con los miembros y colectivos LGBT que acusaron a Emma Rodríguez Choreño, titular del Immujer, tras una polémica que surgió en una conferencia el 25 de mayo.

"Se me hace que ya está el resolutivo, el asunto es que no nos han notificado, posiblemente notifique la próxima semana", dijo.

Por los hechos ocurridos aquel día, la comunidad LGBTQ+ ha protestado en diferentes ocasiones y exigido la destitución de Rodríguez Choreño, al considerar que no está capacitada para ocupar dicho puesto.

A pesar de que el alcalde aseguró no estar de acuerdo en la manera en cómo se dirigió la funcionaria municipal, y que no iba con la línea de su administración, no cedió ante la exigencia de los colectivos, en cambio, turnó su caso al Órgano Interno de Control para que éste determine si existía falta alguna, y si ésta era grave o no.

Protesta

Durante la décima quinta marcha del Orgullo Gay y la Diversidad Sexual, los colectivos expusieron su inconformidad por cómo se ha llevado el caso.

En la manifestación mostraron una lona con la leyenda "El respeto no tiene pero, titular de IMMUJER Dra. Emma Rodríguez Choreño, homofóbica, transfóbica y misógina, merecemos mejores funcionarios públicos”, y lanzaron consignas como ¡Fuera Choreño!, mientras que el alcalde los acompañaba metros atrás en el recorrido.