Casillas especiales para revocación de mandato registran alta participación en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las casillas especiales para participar en la revocación de mandato ubicadas en la Plaza Ley del Mar y en las instalaciones de Conapesca, en la Zona Dorada en Mazatlán, han registrado buena afluencia de personas que han acudido a participar en la consulta este domingo.

Desde temprano, decenas de personas principalmente de los municipios de Elota, Concordia, El Rosario y diferentes sindicaturas del municipio acudieron a las casillas ubicadas en la Ley del Mar.

En este lugar se pudo observar que muchas personas se tomaban fotos en las urnas mostrando su dedo manchado. Y es que tenían como encargo mandar las fotos a un grupo de la UAS.

“Yo tengo mi credencial de Elota, pero trabajo aquí en la UAS, mi jefa me pidió que le mandara la foto para 'palomearme' en la lista”, dijo una ciudadana.

Mientras que en la Conapesca se instalaron cuatro casillas, las cuales han registrado también una afluencia fluida de turistas de diferentes estados de la República.

Local Sin contratiempos, arranca jornada de revocación de mandato en Mazatlán

“Somos ciudadanos y tenemos que cumplir, yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice no vengas a votar, tenemos que ejercer nuestro derecho del voto, porque no queremos permitir lo que estaba pasando en gobiernos anteriores, aunque estés a favor o en contra el presidente”, manifestó Irma, originaria de la Ciudad de México.

Santiago, oriundo de Chihuahua, comentó que es un ejercicio democrático que no se debe desperdiciar, que es importante que la ciudadanía se manifieste a través del voto.

“Es importante mantener la sabiduría del pueblo”, externó.