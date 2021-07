Casi listo, el Malecón de los pobres

Mazatlán, Sin.- La obra de modernización de la avenida Circunvalación, mejor conocida como "el Malecón de los pobres", a orillas del Estero del Infiernillo, está a punto de ser inaugurada, informó el director de Obras Públicas, Daniel Tirado Zamudio.

Señaló que la obra en general está lista para ser entregada, ya que sólo se trabajando en detalles de alumbrado público y señalética. Incluso, agregó, su inauguración se ha postergado al menos un par de veces por razones que desconoce, ya que este evento está cargo del gobierno estatal.

"Hasta ahorita no he recibido confirmación de la inauguración, ya van varias semanas que dicen: esta semana se va a hacer y por alguna razón no se ha llevado a cabo. Lo que es arroyo vehicular y banquetas ya está listo, tengo entendido que estaban trabajando el tema del alumbrado y señalización, ya como detalles finales", agregó.

Mencionó que de momento el paso vehicular no se ha autorizado, pero sí hay algunos accesos para los colonos del asentamiento.

Aseguró que los beneficios que traerá esta pavimentación para los habitantes aledaños serán muchos, como caminar con seguridad por las banquetas y los vehículos podrán transitar con mayor comodidad por el pavimento, además de la urbanización y embellecimiento que tendrá la zona.

Los trabajos de modernización empezaron en el mes de enero, con una inversión de 32.2 millones de pesos, entre el gobierno estatal y municipal.

La obra comprende una longitud de mil 151 metros lineales, infraestructura hidráulica, dos carriles de circulación, banquetas en ambos extremos y alumbrado público de primer nivel.













