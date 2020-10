Casas 'mal hechas' en Escuinapa serán reparadas

Escuinapa, Sin.- Las obras de vivienda que han presentado fallas tendrán que ser reparadas, afirmó Salvador Reynosa Garzón, titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Esto lo comentó a raíz de las denuncias de beneficiarios del programa de apoyo de vivienda que se brindó en el municipio, quienes recibieron las casas con algunos deterioros.

Hay denuncia de varias casas mal construidas en Escuinapa. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

El funcionario dijo que ya realiza la revisión e inspección en cada una de los apoyos que se brindaron por este programa que se implementó a consecuencia del huracán Willa.

Estamos en proceso de revisión y si encontramos cualquier situación que tenga anomalía o deficiencia se va a corregir o se va hacer de nuevo la obra.Titular de Vivienda

Agregó que es el beneficiario principalmente quien da la aprobación de conformidad con su apoyo.

"El beneficiario no puede firmar nada de recibido hasta no estar satisfecho con su apoyo. Se tiene un caso específico en la Isla del Bosque, ahí ya mandamos también a realizar la revisión, no vamos a permitir que ningún beneficiario tenga inseguridad en su vivienda".

Para concluir, reiteró que se "ajustará" al constructor responsable de las obras para que el programa se concluya de manera satisfactoria, ya que han sido varias las quejas recibidas por parte de los beneficiarios.

















