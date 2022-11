Carretera México 15 no está controlada por crimen organizado: Ana Karen Val

Culiacán, Sin.- No está dominada por grupos delictivos la carretera Internacional México 15, así lo dio a conocer la alcaldesa de Elota, Ana Karen Val. Esto luego del enfrentamiento ocurrido la tarde del pasado miércoles entre un grupo del crimen organizado con elementos de la Guardia Nacional.

La presidenta municipal de Elota, Ana Karen Val, dijo a los medios de comunicación que no cuenta con la información precisa de lo que ocurrió en entre la GN y el presunto grupo del crimen organiza.

"No, no se ha informado hasta ahorita, no se tienen datos precisos de lo ocurrido", respondió

La munícipe, también preciso, qué desconoce cómo se dieron los hechos delictivos y por qué ocurrió el enfrentamiento en dicha zona.

Ana Karen Val, también externo qué es muy lamentable la situación vivida el miércoles, aún con los hechos ocurridos, aclaró que no fue invitada a la Mesa de Seguridad que realiza el Gobierno Estatal cada mañana, para esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, dijo que la tarde de este jueves sostendrá una reunión con las autoridades de Seguridad y Auxilio en ese municipio.

Cabe mencionar que según información preliminar que se ha dado a conocer, supuestamente fallecieron dos civiles, aún cuando por parte de las autoridades no se tienen datos precisos.

Finalmente, explicó que tienen una buena estrategia de seguridad en el municipio y que en próximos días se fortalecerán con nuevo equipo para brindar mayor seguridad.