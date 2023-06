Canal pluvial de la colonia Mazatlán III se llena de maleza y basura

Mazatlán, Sin.- Fue hace más de un año que el canal pluvial ubicado en la colonia Mazatlán 3 recibió mantenimiento por última vez. Actualmente se encuentra lleno de maleza y basura.

"Aquella vez, me acuerdo que gente del gobierno vino con machetes, podadoras o de las que parecen abanicos para cortar el césped, limpiaron mucho y con un solazo, pero ahora está peor, aquella vez me acuerdo que apenas comenzaban las épocas de lluvias, ahorita que ya estamos en plenas lluvias no han venido, está lleno de maleza y basura", comentó Esther, vecina del lugar.

Aseguró que la falta de mantenimiento ha ocasionado la proliferación de animales ponzoñosos que ponen en riesgo a los habitantes del lugar.

"Hay muchos animales, sobre todo insectos, hay abejas, cucarachas, ratones, hormigas de las grandes que pican, además de que también ya se han visto alacranes, nos da miedo que se lleguen a meter a nuestra casa, ahorita hay un atasque en ese canal", agregó la vecina.

No acuden

Desde hace varias semanas han reportado la situación ante el Ayuntamiento, pero no les han hecho caso.

"Ya le marcamos a Parques y Jardines, tienen que venir a limpiar antes de que caigan las lluvias en Mazatlán, porque si no ya de ahí no salimos, y lo único que va a pasar es que la maleza va a seguir creciendo y el problema empeorando, esperamos con ansias que lo limpien, porque también a un costado hay un centro comercial que se puede ver afectado", señaló.