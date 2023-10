Campesinos podrían cultivar frijol pinto y negro en Sinaloa: Miguel López

Culiacán, Sin. -Ante la crisis hídrica que aún no se supera en la entidad y como una alternativa para enfrentarla, Miguel Ángel López Miranda informó que los campesinos ven factible la posibilidad de un programa de Agricultura por Contrato para las cosechas de frijol de la variedad pinto y negro que demanda el mercado del centro y sur del país.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa dijo que hay desabasto de esas variedades de granos en los inventarios nacionales debido a la sequía en otras entidades que tuvieron grandes afectaciones, indicó que solo faltaría concretar unas reglas de operación claras y oportunas para ese programa.

“Definitivamente estamos convencidos que cualquier tipo de frijol puede ser atractivo, puede ser rentable, en virtud de que los inventarios nacionales, incluso internacionales están muy reducidos y puede ser una opción muy viable, muy pertinente, muy rentable para los productores”, señaló.

Asimismo, López Miranda recordó que en Sinaloa mayormente se cultiva frijol azufrado, poco consumido principalmente en el sur del país, por lo que brindan un voto de confianza para que gobernador Rubén Rocha Moya logre ese programa ante Segalmex y sea una atractiva opción de siembra en distintas regiones del estado donde no se podrá cultivar maíz blanco por la carencia de suficientes volúmenes de agua para un buen desarrollo de ese cultivo.

Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa. Foto: Mario Núñez Lozada | El Sol de Sinaloa

“Es una buena alternativa que viene de alguna manera a paliar los efectos negativos que han tenido los mercados del maíz y definitivamente tanto el frijol como el garbanzo van a venir a generar una especie de reconversión productiva en la inmediatez”, indicó.

Finalmente, el líder agrícola recordó que no se debe superar las 70 mil hectáreas de frijol y garbanzo para que el precio no se derrumbe por la sobreproducción, que aun cuando no hay inventarios, es imperativo que las autoridades de agricultura entren para regular el mercado.