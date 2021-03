Camiones de basura en Escuinapa están "obsoletos"

Escuinapa, Sin.- El parque vehicular para el servicio de recolección de basura en el municipio se encuentra prácticamente obsoleto, aseguró José Guadalupe Ríos Rodríguez, director de Obras y Servicios Públicos en el municipio.

El funcionario municipal fue claro al externar que las unidades con las que se brinda el servicio de recolección de basura todos los días presentan fallas.

"Tenemos un parque vehicular con sus años de servicio ya cumplidos, vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida, están obsoletos, todos los días nos presentan fallas, cuando no es una muelle de una camión, es la una ponchada de otro, todos los días no están presentando fallas".

Agregó que son cinco unidades con las que se cuenta para brindar el servicio, de las cuales solamente una se encuentra en condiciones aceptables para trabajar.

"Las fallas mecánicas de los camiones es lo que provoca retraso en el servicio, no es porque no se quiera brindar, pero si un camión falla, esa ruta ya no se puede cubrir, es por eso que en ocasiones dejan de pasar uno o dos días por alguna colonia".

Dijo que en la mayoría de las ocasiones, cuando un camión falla, se tiene que implementar el uso de camiones de volteo, pero esto no es suficiente.

Al concluir, reconoció que se necesita la renovación de las unidades, pero el municipio no cuenta con los recursos para poder adquirirlas, por lo que se trata de sacar a delante con las unidades que se tienen.













