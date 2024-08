Camiones chárteres tendrán su propia ‘ruta preferencial’ en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Como una estrategia para ordenar al transporte chartero, la Delegación de Vialidad y Transportes trazará rutas de circulación en la franja turística.

Daniel Brito Rojas, delegado de la dependencia, mencionó que la zona turística se organizó en cinco secciones: Cerritos, Sábalo, Gaviotas, Malecón y Centro, cada una con rutas específicas de circulación, aunque en el caso del Malecón habrá dos.

"Lo que se busca con esta estrategia es que los chárteres tengan definidas sus rutas para que no estén invadiendo zonas en las que no están autorizados circular, y que nada más hagan el descenso y ascenso donde les corresponde, y que en los casos de aquellos chárteres que no tengan la oportunidad de ser resguardados en el hotel donde tienen contrato, puedan movilizarse a algunas de las terminales que corresponde a la zona cercana", dijo.

Agregó que el Centro de Usos Múltiples y el estacionamiento del Acuario son terminales para el resguardo de las unidades.

Agregó que ya se tuvo el visto bueno de parte de las autoridades municipales en esta estrategia, pero falta coordinarse con hoteleros para echarla a andar.

Exhortos

El funcionario estatal añadió que hasta el momento solo han hecho exhortos verbales a los operadores de este transporte y les han informado de las responsabilidades que tienen al ingresar a las vialidades estatales.

En algunos casos, apuntó, se han estado fraccionando al brindar un servicio que no les corresponde, como traslado de un punto a otro a los turistas.