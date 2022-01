Cambio de género en actas de nacimiento en Sinaloa provoca polémica

Culiacán, Sin.- En el encuentro virtual: “Las actas de nacimiento, en concordancia sexo genérica” que llevó a cabo la Comisión de Igualdad de Género y Familia, Pablo Beltrán, de Somos Familia, advirtió que ante la ley somos personas, mientras que la sexóloga Guadalupe Hernández Guerrero destacó que urge detener este “LGTB holocausto”.

De acuerdo a la diputada Almendra Negrete Sánchez, presidenta de la Comisión, este evento se realizó con el objeto de socializar la propuesta de reforma del artículo 36 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa en lo referente a la adición de un capítulo denominado “De las Actas de Reasignación de Concordancia Sexo-Genérica” en el mismo.

Local Dan lectura a iniciativa para mantener los 40 diputados en el Congreso

Durante el evento hubo más de cuatro mil 900 participantes en las redes sociales, unos a favor y otros en contra, donde criticaban a la mencionada Comisión al asegurar que estaba muy cargada la participación de los panelistas a favor del género.

Otros más demandaban que los diputados se dejaran de estar cumpliendo caprichos: “pónganse a trabajar para que le cumplan al pueblo”, demandó Yolanda Cornejo.

Sin embargo, el gran número de participantes en redes sociales se pronunciaron por un “sí al cambio en las actas de nacimiento”.

Durante el panel, los especialistas advirtieron que hay una gran discriminación en contra de los transexuales que tienen rasgos femeninos y que los identifican como una persona masculina sin que hasta el momento hayan podido hacer el cambio de género en el registro civil y no a través de juicios, como desde hace años está permitido en Sinaloa, pero que salen muy caros.

Destacaron que la mayor discriminación la sufren en el sector Salud, donde de plano les niegan los servicios.

“Yo he sido violentada, yo he sido discriminada, les recuerdo que la sociedad también tiene sus propios derechos, que son los mismos que yo quiero tener, no es algo que nosotros nos lo estemos inventando, no es algo que Sinaloa lo acaba de sacar de la manga, es un derecho y que ya existe y que es una Ley", dijo Hazzel Peraza, uno de los activistas que participó en el Webinar.

En este encuentro virtual tuvieron participación como ponentes integrantes de diversas instituciones, como la Secretaría de las Mujeres, del gobierno del estado, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además de asociaciones y agrupaciones tales como Por el Amor y el Respeto a la Mujer en Diversidad, Corazón Abierto, Vía Familia, Diversex e Igualess, Somos Familia, Sinaloa Diverso, Colectivo Trans Mazatlán, Ahome Diverso, Diversidad Guasave, Angostura Somos Todos, y activistas del municipio de Navolato.

Pablo Beltrán, integrante de la asociación Somos Familia, aclaró que el ser humano nace hombre o mujer y en consecuencia al momento de expedir un acta de nacimiento no es una ocurrencia el poner el sexo masculino o femenino, sino que es de acuerdo a la parte cromosomática.

La diputada Almendra Negrete recordó que actualmente se encuentran en proceso de dictamen dos iniciativas sobre este tema.

Una fue presentada por la propia diputada, que contó con el respaldo de sus compañeros del grupo parlamentario de Morena, y otra que fue presentada en la 63 legislatura por la entonces diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del PAS, y que fue ratificada y respaldada por quienes integran el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, en esta 64 legislatura.













