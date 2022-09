Calles del Centro afectan la imagen de Mazatlán

Mazatlán, sin.- Por las calles 21 de marzo, Teniente Azueta y Leandro Valle, en el Centro de Mazatlán, se observan decenas y decenas de baches que además de que dan una muy mala imagen de la ciudad, afectan a automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Comerciantes de la zona y personas que frecuentan el primer cuadro de la ciudad, aseguran que este es un problema de varios meses, incluso de años atrás.

"Se ve muy feo todo esto, está mal que solamente arreglen una parte de Mazatlán y no arreglen también otras partes que se necesitan, como estas calles del Centro, nada más vean todo lo que hay de cochinero, todo eso afecta a los comercios, es urgente que vengan y arreglen aquí, donde también lo necesitamos", señalo Geovanny, trabajador de una estética de belleza de la zona.

Daños en los autos

Por otro lado, automovilistas que suelen pasar por dichas calles señalan que sus carros han sufrido leves raspones, así como daños en las llantas.

"Estaría bien que le den una manita de gato aquí en esta parte de la calle 21 de Marzo, está difícil no caerte o que le pase algo tu carro, a mí en lo personal ya me tocó vivir una experiencia, que si bien es cierto solo fueron pérdidas materiales, pero me costó en el carro, pues salió caro poder arreglar la llanta, porque se me quedó atascada en un bache”, señaló Amalia.

Aunque han ocurrido accidentes, la mayoría han sido leves, como caída