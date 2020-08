Califican como gasto innecesario el “pingüinario” que proyecta el Acuario

Mazatlán, Sin.- El biólogo marino Fernando Enciso Saracho calificó como un gasto innecesario y de poco beneficio la inversión que se ejercerá para crear un "pingüinario" en el Acuario Mazatlán, en el que se planea gastar 20 millones de pesos, pero que sólo funcionaría hasta que se abra el Parque Central.

“No estoy de acuerdo con ese tipo de proyectos, porque lo van a tener poco tiempo, y por otro lado, los animales se estresarán, porque no están en su ambiente, en el lugar donde deben de estar; cuántos pingüinos van a tener, tienen que ser varios, unos 10 cuando menos, no estoy de acuerdo con ese manejo de cautiverio, cuando no están en las condiciones naturales”, expresó.

Dijo que además de acondicionar el Tiburonario como "pingüinario", se tendrán que mantener temperaturas más frías a las del medio ambiente de la región, aunque no en temperaturas extremas, sí más acordes al tipo de pingüinos que se tendrán en exhibición.

Comentó que sí es factible tenerlos en exhibición en el espacio que fue edificado como Tiburonario, pero que van a tener que acondicionar las instalaciones y esa inversión será para un corto tiempo de operación, ya que se espera que el próximo año se abra el nuevo Acuario.

“Lo que se van ahorrar son las instalaciones, nomás van a tener que acondicionarlo, es menos gasto, pero aun así, no lo apruebo por lo mismo, no estoy de acuerdo con ese manejo de cautiverio en condiciones que no son naturales”, apuntó.

Refirió que al abrirse el nuevo Acuario, el viejo tendrá que dejar de funcionar como centro recreativo y convertirse en un centro de investigación, por lo que el "pingüinario" dejará de existir y la inversión se derrochará, cuando se puede gastar en algo más provechoso.

Enciso Saracho señaló que tampoco está de acuerdo en cómo se ha manejado la construcción de lo que será el nuevo Acuario de la ciudad, ya que a pesar de que el gobierno invierte grandes cantidades en el proyecto, los "ganones" serán los empresarios, a través de las asociaciones públicas y privadas.

“Los 'ganones' van a ser los empresarios, la iniciativa privada, los que van a administrar el Acuario y el municipio dónde va a quedar, el Acuario que está ahorita es como la caja chica del municipio, después ya no van a tener ese dinero que tenían del Acuario, ya veremos cómo le van a hacer para resolver.

CIFRA

CIFRA

20 millones de pesos se planea invertir en la nueva atracción del Acuario, el pingüinario.









