Caen ventas en el mercado Pino Suárez de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con la cuarta ola de Covid-19 y la cuesta de enero, las ventas en el mercado municipal José María Pino Suárez han caído hasta un 60% en este inicio de año.

El locatario Sebastian Tirado confirmó que este incremento de contagios ha ocasionado una disminución de clientes en el mercado, aunque se cumplan todas las medidas sanitarias.

"No salimos de una cuando entramos a otra y eso nos mantiene en una situación muy difícil, porque no logramos recuperarnos, ahora en enero las ventas han caído a un 60% de acuerdo a como cerramos el 2021, quizá porque las personas están priorizando sus compras para no acudir diariamente al centro de abastos", dijo.

El propietario de la Carnicería Tirado comentó que en diciembre tuvieron un respiro en su economía, debido a que los diferentes giros tuvieron buenas ventas.

"Claro que los días de fiestas como el diciembre anterior, tuvimos un pequeño respiro y para sacar deudas, ir abonando de cosas que ya estaban atoradas, de pagos pendientes”, expresó.

Los locatarios del mercado han fijado el compromiso con las autoridades de mantener los protocolos sanitarios estrictos, para hacer del lugar un ambiente seguro.

Por ello se mantiene optimista y confía en que con el apoyo responsable de la ciudadanía, el panorama sanitario cambie en las próximas semanas.

















