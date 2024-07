Caen ventas de queso fresco en Mazatlán

Mazatlán, Sin.-Productores locales de queso de Mazatlán han revelado que las ventas han experimentado una notable disminución con el inicio de las vacaciones de verano.

Las ventas han caído aproximadamente un 30 por ciento, lo que afecta a todos los tipos de queso y productos lácteos en general.

Según el presidente de la Unión de Productores de Quesos en el sur de Sinaloa, Salvador Osuna, las ventas suelen caer en esta época del año.

"Ya están empezando a bajar las ventas ahora que salen los plebes y están las graduaciones a todo lo que da", mencionó Osuna.

Además, se destacó que este periodo también coincide con condiciones climáticas adversas que impactan la producción, especialmente el calor, que reduce la cantidad y calidad de la leche disponible para la elaboración de queso fresco.

"El calor nos perjudica en los ingresos porque la leche no rinde ahorita en tiempos de calor. Hasta en octubre ya es cuando rinde, cuando empieza a refrescar el clima", comentó un productor.

Foto: Archivo / El Sol de Maztlán

Para contrarrestar la menor disponibilidad de leche y la baja en las ventas, algunos productores han optado por elaborar queso seco, una alternativa que aprovecha mejor los recursos disponibles en esta temporada.

"Muchos compañeros hacen queso seco para lo que les empieza a mermar de leche, lo hacen seco y ahí es donde lo venden", añadió.

En cuanto a los costos operativos, se mencionó que el consumo de energía eléctrica durante el proceso de refrigeración no ha representado un problema significativo gracias a los subsidios disponibles.

"No, aquí no, al menos a mí no, porque hay subsidio y ahorita la verdad aquí no tengo yo ningún problema con la luz", aseguró un productor.

Sin embargo, se prevé que los costos puedan aumentar una vez que estos subsidios se reduzcan.

En términos de precios, actualmente el queso fresco se vende en Mazatlán a aproximadamente 90 pesos por kilogramo, un valor que los productores esperan mantener estable a pesar de las dificultades.