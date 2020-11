Caen ventas de comercios en la Sánchez Taboada

Mazatlán, Sin.- Los vendedores de ropa de playa y artesanías que se encuentran ubicados en la glorieta Sánchez Taboada de Mazatlán no logran recuperarse en sus ventas. Primero fue el cierre de las actividades por la pandemia del Covid-19 y ahora la extensión de la ciclovía hasta esa zona.

Los comerciantes manifestaron que con la eliminación de estacionamientos debido a la ciclovía, desde Valentino en avenida Del Mar hasta el Venadito en Olas Altas, las ventas han caído hasta un 70%.

Comentaron que la situación económica es muy complicada, ya que estuvieron tres meses sin percibir ingresos a raíz de la pandemia, regresaron y luego les pusieron la ciclovía, lo que vino a darles el “tiro de gracia”.

"No hemos podido recuperarnos, está llegando mucho turismo nacional, pero no vendemos porque no hay estacionamiento para que puedan llegar a consumirnos, tampoco están llegando los cruceros y el extranjero que llega por la temporada de invierno apenas está arribando" dijo.

Lamentaron que las autoridades municipales no vean todas las afectaciones que se generan, no sólo a los vendedores, sino también al turismo, pues diariamente reciben muchas quejas por la falta de estacionamientos.

"El turista se va molesto porque dicen que les gusta mucho Mazatlán, pero que no hay dónde estacionarse en todo el Malecón, aquí debe de haber un acuerdo, no se trata de un berrinche de ninguna de las partes, sino que se debe pensar en el turismo", expresó.

Señaló que es poca gente la que transita por la ciclovía, que había más circulación de ciclistas por arriba del Malecón que la que hay ahorita por el carril destinado para ellos.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Vendedores en Zona Federal, Jorge Luis Ríos Rubio, explicó que siguen a la espera de la audiencia que solicitaron para reunirse con el alcalde Guillermo Benítez Torres para hablar del tema de manera directa.

"Todavía no se tiene una fecha para reunirse con las autoridades municipales, pero el domingo tenemos programada la asamblea, donde expondrán la situación que prevalece con los vendedores y se analizará que acciones emprenderán de nuevo", expresó.

Ríos Rubio agregó que no están en contra de la ciclovía; sin embargo, pueden colocarla en un carril preferencial para que dejen la banqueta libre del lado de la playa que se utiliza como estacionamiento.

"Nosotros no queremos horario, queremos que sea lo que dijo el alcalde Guillermo Benítez cuando andaba en campaña, que se iba a regresar todos los estacionamientos del Malecón a los mazatlecos", recordó.









