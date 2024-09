‘Caen de perlas’, dice alcalde de Mazatlán por llegada de militares

Mazatlán, Sin.- El alcalde Edgar González admitió que siempre cae muy bien reforzar la seguridad, esto ante la llegada de elementos militares al municipio y al sur del estado el sábado al medio día.

Consideró que su llegada viene a dar tranquilidad a los ciudadanos por el ambiente de incertidumbre que prevalece por los hechos violentos de las últimas semanas, ya no solo en la capital del estado, también en el sur de la entidad, en carreteras y la zona serrana.

También puedes leer: Arriban 600 elementos del Ejército Mexicano al sur de Sinaloa

"Qué bueno que llegan los elementos si no también hubiéramos insistido, pero no hubo necesidad, ya hay una estrategia de reforzar no solamente Mazatlán, sino también la parte del sur", dijo.

"La gente tiene temor, la gente está ahorita en una situación de duda, esto viene a reforzar, a darle más tranquilidad, más seguridad, espero que así resulte y todo lo que le podamos abonar al tema de la seguridad", agregó.

González descartó que la presencia de militares en las calles del puerto vaya a crear un efecto contrario a lo que se busca o una percepción de inseguridad entre la ciudadanía y los turistas.

"No van a andar en la zona turística, vienen a reforzar, a lo que leí, las periferias, por eso Rosario, Concordia, Escuinapa, Mazatlán, normalmente este tipo de reforzamientos van a ayudar en las zonas donde se puede dar conflicto, pero no en la turística", añadió.

Para saber

El sábado arribaron 600 elementos del Ejército que ayudarán en las acciones operativas en materia de seguridad en el estado.

Los efectivos trabajarán en coordinación con autoridades locales con el propósito de reducir los índices delictivos, llevarán a cabo operaciones de visualización y prevención del delito, incluidas patrullaje, reconocimientos y la instalación de puestos militares de seguridad.