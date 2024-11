Cabildo mazatleco autoriza contratar crédito por $100 millones para pagar aguinaldos

Mazatlán, Sin.- Con 11 votos a favor y tres en contra, el Cabildo de Mazatlán aprobó la contratación a corto plazo de un crédito bancario por un monto de 100 millones de pesos, para pagar los aguinaldos de los trabajadores del Gobierno municipal.

Dicho préstamo se deberá cubrir en un plazo de 12 meses, se dijo.

Puedes leer: Empresarios sufren y enfrentan efectos de la violencia: JJ Arellano

El dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda durante la sesión extraordinaria número 4 y fue aprobado por mayoría, solo votaron en contra los regidores panistas Wendy Barajas y Felipe Parada Valdivia, y la priista Maribel Chollet Morán.

Barajas mencionó que era un dictamen muy escueto, ya que carecía de justificación técnica contable y financiera.

"El dictamen carece de justificación financiera y contable, no especifica por qué estamos en una situación de insuficiencia financiera, se debe detallar cómo se reciben las finanzas, los saldos en bancos, si había recurso destinado para el aguinaldo, si se habían dado adelanto de aguinaldo de trabajadores y a cuánto haciendo este monto", dijo.

Por su parte Chollet Morán mencionó que a dicho dictamen le faltaba información para poder emitir un voto.

Además pidió que se hiciera un corte de caja de cómo dejó las arcas municipales la anterior administración, que pudiera justificar el uso y manejo de los recursos.

"A mí no me dan en un cuerpo de dictamen los elementos suficientes y necesarios para hacer una justificación de emitir un voto", apuntó.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Parada Valdivia destacó que dicho dictamen se elaboró apenas el martes y que era muy pronto para revisar a fondo la necesidad que estaba llevando a solicitar dicho préstamo.

"Está basada solamente en la generalidad de pagos, un concepto que es el aguinaldo, el cual nosotros respetamos y validamos, hay otro concepto que nada más dice adeudos o pasivos por liquidar, no dice cuáles son", resaltó.

En respuesta, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que horas antes de la sesión, se tuvieron reuniones individuales y también de concertación política junto al tesorero del Ayuntamiento para dar cuentas claras de toda la situación financiera, sin embargo, no convenció a los ediles.

Garantizar aguinaldos

En entrevista, la presidenta municipal señaló no se va a llegar a la meta recaudatoria proyectada para 2024, pues hay un déficit de 107 millones de pesos, de ahí la necesidad de contraer este préstamo para garantizar el pago de aguinaldo a los trabajadores.

Además, que la administración anterior pagó una parte de esta prestación económica, incluso dejó una partida para el pago total, pero ésta no alcanza, faltan 91 millones de pesos para cumplir con esa obligación.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"Sí nos dejó una parte del aguinaldo y hay que decirlo, no estamos quebrados, pero con lo que se tiene en las cuentas del Ayuntamiento no es suficiente para hacer el pago de los aguinaldos propiamente (...) no pudimos llegar a la meta recaudatoria, esa es la verdadera razón por la que nosotros estamos abriendo una línea de crédito.

Palacios Domínguez añadió que aún no saben con cuál institución bancaria van a contraer dicha deuda, y que se hará una invitación para que los bancos participen, y a sobre cerrado se escogerá al que otorgue la tasa de interés más baja.

Presupuesto Ingresos

Durante la sesión extraordinaria también se aprobó el Presupuesto de Ingresos para el año 2025, que será de 3 mil 366 millones 830 mil 199 pesos, 33.1 millones menos de lo que se presupuestó para el ejercicio fiscal de 2024.