Caballitos de mar: El tesoro oculto en la Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin.- Parecen criaturas de otro mundo, pero están en éste y habitan en nuestros océanos, los caballitos de mar son una de las especies marinas más misteriosos y singulares. Todo apunta a que si no se toman las medidas necesarias puede que no sea por mucho tiempo.

Los caballitos de mar silvestre están en peligro, corren un riesgo más que probable de desaparecer de nuestros mares y océanos. Estos singulares peces, los signátidos, son objeto de todo tipo de desmanes, desde emplear sus cuerpos disecados como objetos decorativos a triturarlos para usarlos como ingrediente de remedios en la medicina oriental.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Otra de las amenazas es la destrucción de sus hábitats; se mueven muy poco, viven generalmente en ecosistemas costeros poco profundos, como las praderas marinas o las comunidades de macroalgas, espacios sometidos a numerosos impactos, por lo que su deterioro o desaparición supone el declive y la extinción de sus poblaciones. Ante este riesgo, Eliezer Antonio Zúñiga Villarreal al terminar su carrera de biólogo marino en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, realizó un proyecto de tesis sobre el cultivo comercial de caballito de mar, siempre había tenido una especial fascinación de este pez de ornato vivo para peceras.

Explica que una de las principales causas es por consumo humano principalmente en China hay trabajos realizados que revelan que en el 2000, las poblaciones silvestres en ese continente decrecieron hasta un 80 por ciento y empezaron a importar caballitos de mar para evitar que ese consumo desmedido afectara a poblaciones de otros países.

Fue en 2003 cuando la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, por sus siglas en inglés) sitúa a todas las especies de caballitos de mar en su Apéndice II, reconociendo que éstas están al borde de la extinción, a no ser que se controle su comercio.

En este sentido, los países firmantes acordaron reforzar el control, concediendo los permisos de exportación, solamente cuando está claro que la mercancía no pone en peligro a las poblaciones naturales.

A pesar de todo, la extracción y el comercio ilegal de la especie continúa y, además, varios países han decidido no participar en la Convención. "Se decidió incluir una talla mínima para ser comercializado de 9 centímetros si es silvestre y que todo lo que viene de cultivo se puede manejar que te pide Cites para poder comercializar entre los países tienes que demostrar la legal procedencia del organismo, ha ido variando con el tiempo, ahorita ningún silvestre se puede comercializar solo de cultivo a pesar de que algunos países quisieron aprovecharse de ciertos recovecos".

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Desde niño su vida ha estado ligada a la vida marina, pues su padre Eliezer Zúñiga es biólogo marino de profesión y cuando entró a la universidad ya sabía que se quería dedicar al caballito de mar.

A mediados del 2002, cuando inició con el registro de su granja ante Vida Silvestre de Semarnat para obtener los permisos oficiales y fue hasta en el 2004 finalmente que salió el registro de su empresa Ingens Cultivos Marinos.

"Fue más de un año de alegar con gobierno que si sí que si no, el gobierno federal me decía, le toca al estado, mientras ellos me decían. ya mandamos los documentos allá. Finalmente me dieron la autorización, se tiene registro de varios intentos de laboratorios de universidades pero es la única comercial".

Comparte que adquirió un terreno en la Isla de la Piedra en Mazatlán y empezó a trabajar, poco a poco han ido creciendo sus instalaciones y tiene una capacidad para producir 20 mil caballitos mensuales a pesar de que se ha enfrentado a muchos problemas como la contaminación del agua que se refleja en la sobrevivencia.

USOS HUMANOS

El caballito de mar en México se utiliza como pez de ornato vivo para peceras y en el caso de China el uso de este animal marino es utilizado en la medicina tradicional lo que ha aumentado de forma alarmante el consumo. Se calcula que alrededor de 20 millones de los caballitos de mar son capturados al año para ser usados en la medicina tradicional, pues se les atribuye propiedades curativas contra el cáncer así como propiedades afrodisiacas.

ALGUNAS CURIOSIDADES

Esta especie es uno de los pocos peces que nada erguido, enrollando su rizada cola alrededor de las plantas para ayudarse a luchar contra la corriente. Además, en lugar de escamas, posee discos de hueso debajo de su piel y, en lugar de boca, usa su larga trompa para alimentarse del placton. Pero, quizás, la mayor peculiaridad de esta especie es que son los machos quienes quedan en estado, transportando los huevos fertilizados en una bolsa situada en su vientre, con un periodo de incubación de 10 a 20 días dependiendo de la temperatura.

Son miles de crías, pero la sobrevivencia en el medio marino es mínima del 5 al 1 por ciento, sin embargo en el caso de las granjas ésta es mas controlada y ronda entre un 50 por ciento. "El caballito sale comiendo y con mucha actividad, se la pasa nadando pasa a ser parte del placton de los organismos que se van con las corrientes, en su primer mes se la pasa nadando, es un animalito muy pequeñito que está expuesto a que se lo coma cualquier otro animal, mide entre 6 y 8 milímetros de alto y un milímetro de grosor, es como una larva de zancudo".

ESPECIES Y TALLAS

En México hay 4 especies silvestres que pueden llegar a medir hasta 30 cm. de altura, en el Pacifico es el Hipocamgimsen, en el atlántico hay 3, Hippocampus reidis es de Mexico hacia el sur, el Hippocampus zosterae es un caballito enano del Golfo de México de la zona norte y el último sería Hippocampus, más común en el país.













Lee más aquí ⬇

Local Pingüinos patasalada: crece la familia Humboldt en el acuario de Mazatlán