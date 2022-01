Buscan que apoyos sociales sean para quienes de verdad los necesitan

Mazatlán, Sin.- La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social detectó que también en la zona rural hay personas que utilizan comprobantes de domicilio falsos para resultar favorecidos con los programas sociales de "Peso a Peso" y "50 y 50".

El director Tonatiú Guerra Martínez dijo que revisan muy bien las solicitudes de la gente que acude a pedir apoyos, porque hay personas que consiguen documentos de vecinos o conocidos tratando de ser incluidos en los programas sociales.

"Nosotros tenemos que verificar eso, aparte de que es un programa para gente de escasos recursos en zona de marginación, por eso debemos tener mucho cuidado en la selección de prospectos, no por el hecho de que hayan estado en el levantamiento que se hizo, los hace acreedores, pues no, hay gente que depuramos y depuramos como un 30 por ciento de gente que no entra", explicó.

Guerra Martínez afirmó que esto lo han notado también en la zona rural y puso de ejemplo que llegó una persona que quería que le vendieran dos aires de dos toneladas con apoyos, pero esos son para las escuelas.

Anunció que estos programas sociales arrancarán en la ciudad el 4 de febrero, y serán en los polígonos de marginación.

Hasta el momento se llevan unas mil 200 solicitudes recibidas en la zona rural, donde la principal solicitud es de artículos electrodomésticos y material de construcción.













