Buscan parar tala de mangle en el arroyo Jabalines

Mazatlán, Sin.- La directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo, aclaró que la cuarta etapa del revestimiento del arroyo Jabalines no contempla destruir más mangle, ya que la obra llegará hasta las calles Fresnos y Guillermo Haro Barraza, del fraccionamiento Jacarandas y Villa Satélite.

Dijo que fue el ingeniero Humberto Arreola Bustamante, representante de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, quien le confirmó que no se talará más zona de mangle en el cauce del arroyo, y que sólo están esperando el presupuesto para terminar la obra que llegará hasta el puente del plantel CBTIS 51.

“Aunque no es de mi competencia directa, sí le solicité al responsable de la obra por parte de la Secretaría de Obras Públicas que me explicara lo que van hacer (en la cuarta etapa), y me dijo que sólo están esperando el presupuesto que hizo falta para completar la obra y que llegarán hasta ahí, hasta el puente del CBTIS”, expresó.

La funcionaria municipal insistió en aclarar que no se tocará más mangle como algunos ambientalistas y vecinos temen suceda en la cuarta etapa de la obra de revestimiento del arroyo Jabalines.

Refirió que de acuerdo a la información que le proporcionó el responsable de la obra, sólo falta revestir de cemento hidráulico 150 metros del arroyo, cuyo tramo llegará hasta la calle Fresnos del lado del fraccionamiento Jacarandas, y Guillermo Haro Barraza, de lado de Villa Satélite.

La cuarta etapa del revestimiento del arroyo Jabalines no contempla destruir más mangle. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Llega hasta el puente del CBTIS, hasta ahí estaría el revestimiento, no se va a tocar el mangle, no se tiene contemplado llegar y talar el mangle, se va a completar la obra que falta y que son 150 metrosSanjuan Gallardo

Cabe aclarar que el proceso de licitación de la cuarta etapa de revestimiento lo promueve la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, con número de concurso OPPU-Est-LP-003-2021, en el que aparece un presupuesto base de 12 millones 023 mil 277 pesos.

Tiene como fecha de visita al lugar de la obra el 26 de enero próximo, mientras que la presentación y apertura de propuestas técnicas será el 8 de febrero, con fecha probable de inicio el 24 de febrero y de terminación, el 24 de junio del año en curso.

Hasta el puente de la calle Fresnos llegará el revestimiento del arroyo Jabalines, asegura responsable de obra. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán





























