Buscan multas por tráfico de aves en peligro de extinción en Sinaloa; ¿a cuánto ascienden?

Culiacán, Sin. -Desde la pandemia que inició en 2020 a la fecha, el tráfico de aves en el país aumentó por lo menos un 500 por ciento, de acuerdo con el director del Santuario Ostok de rescate animal, por lo que especialistas en el tema de psitácidos en Sinaloa llaman a elevar las penas de prisión y las multas a quienes se dediquen a explotar estos animales, muchos en peligro de extinción.

La maestra investigadora de la Facultad de Biología en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) e integrante del grupo de expertos en psitácidos (relativo a la familia de los loros) a nivel nacional, Yamel Rubio Rocha, informó que de acuerdo al artículo 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre las multas para traficantes de aves pueden ser desde los 2 mil pesos o hasta los 600 mil pesos, sin embargo, si es reincidente pueden llegar a tener multas de 10 millones de pesos o cárcel de 1 a 9 años de acuerdo al código penal.

La bióloga investigadora de la UAS explicó que los pericos, loros, guacamayas a nivel global son muy codiciados por los coleccionistas, teniendo en cuenta que alrededor del mundo se tienen 419 especies, donde México cuenta con 22 y el estado de Sinaloa siete.

Patrimonio biocultural

Yamel Rubio llamó a proteger las aves como un patrimonio biocultural muy significativo, al ser especies que han estado mucho antes que los humanos como seres vivos, además de promover el aveturismo, como en el municipio de Concordia en la reserva de la Charas donde con guías acuden a ver las guacamayas, San Ignacio en las comunidades del corredor biocultural del jaguar, entre otros.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es quien debe trabajar en la erradicación del tráfico de aves y animales en la entidad. Foto: Iván median / El Sol de Sinaloa

Destacó que la última evaluación de las poblaciones en vida silvestre, fue hace 10 años, por lo que ya se tiene la necesidad de observar y analizar cómo van las poblaciones.

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), José Ernesto Zazueta Zazueta y presidente del santuario Ostok en Culiacán, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es quien debe trabajar en la erradicación del tráfico de aves y animales en la entidad, sin embargo, hay pocos inspectores por lo que no se dan abasto.

Además de que son pocos claros y severos los castigos en cuanto al delito por parte de la ley, por lo que consideró que es importante que se legislen penas más severas en el tema, así como la educación para que la gente no siga comprando y se pueda salir de este problema tan grande que existe.

“Mientras la gente siga comprando esos animales, pues va a seguir ese tráfico, es una responsabilidad compartida, no es nomás de las autoridades, es de todos, porque esa es la realidad”, señaló.

Decomisos

Entre 100 a 200 aves decomisadas son los últimos registros que obtuvo el presidente de la Azcarm, y que van desde loros, guacamayas, pericos y tucanes desde el suroeste del país.

El especialista en el cuidado y rescate animal, explicó que fue durante la pandemia cuando creció mínimo un 500 por ciento el tráfico ilegal de acceso y que hasta el momento se sigue sosteniendo, ya que no hay autoridades que puedan darse abasto en el decomiso.

En cuanto a la ley de bienestar animal, Ernesto Zazueta señaló que falta interés en los diputados y todos los legisladores tanto del estado como del país, ya que no tienen conocimiento en muchos de los temas y no se apoyan con los especialistas expertos en temas de biodiversidad y ecosistema natural, pues desde Azcarm se les ha ofrecido apoyarse con los especialistas y no han querido.

Entre 100 a 200 aves decomisadas son los últimos registros que obtuvo el presidente de la Azcarm. Foto: Iván median / El Sol de Sinaloa

Agregó que hay varias líneas como la edificación con la gente para que no compren animales que son extraídos de la vida silvestre de manera ilegal, penas más severas en cumplimiento de la ley y más inspección; sin embargo, solo buscan los reflectores o que gane votos en tema político.

El también presidente de Azcarm, dijo que en Sinaloa se han visto este tipo de casos donde se ven en cruceros personas ofreciéndolos en venta, y son de todos tipos, así como en todo el país.

“No hay casos grandes de decomisos y si no hay, no es porque no estén haciéndose tráfico, sino que hacen falta autoridades que puedan dar abasto en los decomisos”, expresó.

Zazueta Zazueta, explicó que en marzo y abril son fechas cuando cazan más a las aves para el tráfico ilegal, ya que es cuando hay mucho polluelo en las diferentes regiones.

Agregó que para comprobar el tráfico de aves es muy complejo, a pesar de que la ley cuenta con los lineamientos no hay una normatividad que se cumpla; sin embargo, aclaró que lo ideal es iniciar por la consciencia y educación de la sociedad para evitar el tráfico, ya que si no compran no se daría este tipo de acciones.

Ernesto Zazueta destacó que los vendedores de este tipo de aves se llegan a vender en el mercado negro hasta en 5 mil pesos un animal, cifras menores a la magnitud del daño que hacen al ecosistema.

En cuanto al zoológico de Culiacán, se cuenta con una unidad de rescate y llegan muchas aves que se tienen que rehabilitar y sacar adelante, sin embargo, no todos pueden ser liberados a la vida silvestre, por lo que se tiene que cumplir una serie de valoraciones para poder realizar esta actividad.

Desde octubre del 2008 salió la iniciativa de veda permanente en aves, lo que disminuyó el tráfico. Foto: Iván median / El Sol de Sinaloa

Llamado

Por otra parte, Yamel Rubio dijo que el llamado principal sobre el tráfico de aves en Sinaloa es a las personas de comunidades serranas a cuidar de sus ecosistemas, espacios de bosques, siendo sus recursos naturales que tienen que cuidar y proteger.

En ese sentido, la académica universitaria precisó que todos los pericos y loros mexicanos están en una veda permanente, sin embargo, traficantes de aves llegan a comunidades con supuestos permisos para de manera ilegal obtener aves en peligro de extinción.

“Los pericos y loros mexicanos están en veda permanente, porque se busca conservar su reproducción en vida silvestre y recuperar algunas en peligro de extinción, como lo son las guacamayas verdes rojas, en Sinaloa tenemos siete especies”, señaló.

De acuerdo con la investigadora hay cadenas de tráfico nacional e internacional que solo unos se están beneficiando, a pesar de que desde octubre del 2008 salió la iniciativa de veda permanente en aves, lo que disminuyó el tráfico, pero continúa dándose al sur de Sinaloa donde llegan traficantes del estado de Nayarit con sus redes de tráfico.

Yamel Rubio Rocha reiteró el llamado a no comprar loros, pericos ni guacamayas, y sí promover el aveturismo, sembrar árboles nativos para la observación de aves, no hacer demanda de mercado, ya que es lo que marca la pauta para la destrucción de hábitats y baja reproducción silvestre.

Tráfico ilegal

Además del tráfico ilegal de aves también se da en especies exóticas como los felinos de vida silvestre que también son capturados para mantenerlos de mascota o lujo en viviendas, tal es el caso reciente de un jaguar que fue rescatado de una vivienda en la comunidad de El Platanar, Mocorito, Sinaloa.

Es importante destacar que fue en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como se presentó y resultó exitoso rescate del felino.

Asimismo, el rescate se llevó a cabo tras un reporte de personal militar sobre un caso de maltrato animal, donde las autoridades actuaron rápidamente para salvaguardar la integridad del felino, que se estima tiene aproximadamente cuatro años de edad.

Se dio a conocer que el ejemplar está siendo atendido por un equipo de médicos veterinarios especializados para evaluar su estado de salud y determinar el mejor curso de acción para su recuperación.

El tráfico ilegal de especies genera más de 100 mil millones de dólares al año. Foto: Iván median / El Sol de Sinaloa

Además, se informó que el animal será trasladado al grupo PIMVS (Predio e Instalaciones para el Manejo de la Vida Silvestre) ubicado en el ejido Lo de Bartolo, en la sindicatura de Las Tapias, en Culiacán, donde el jaguar permanecerá bajo observación y cuidados especiales.

En un esfuerzo por involucrar a la comunidad en la conservación de esta especie protegida, las autoridades anunciaron una iniciativa especial, donde se invita al público

Dato

En ese sentido, Azcarm señaló que el tráfico ilegal de especies genera más de 100 mil millones de dólares al año, después de las armas y las drogas, siendo el tercer ilícito generador de divisas en el mundo.

Prohibición de captura de psitácidos mexicanos

Especie: Año que se prohibió la captura o dejó de autorizarse la captura: Perico de Socorro (Psittacara brevipes) Nunca se permitió la captura Guacamaya Verde (Ara militaris) 1979 (prohibición) Guacamaya Roja (Ara macao) 1979 (prohibición) Cotorra Serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha) 1979 (prohibición) Cotorra Serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) 1979 (prohibición) Loro Cabeza amarilla (Amazona oratrix) 1982 Loro Cabeza roja (Amazona viridigenalis) 1982 Loro Nuca amarilla (Amazona auropalliata) 1982 Perico Cabeza oscura (Pyrillia haematotis) 1982 Periquito Catarina (Forpus cyanopygius) 1983 Perico Centroamericano (Psittacara strenuous) 1989 Perico Verde (Psittacara holochlorus) 1995 Periquito Barba naranja (Brotogeris jugularis) 1998 Periquito Barrado (Bolborhynchus lineola) 1998 Loro Corona lila (Amazona finschi) 2000 Loro Cabeza blanca (Pionus senilis) 2002 Loro Cabeza azul (Amazona guatemalae) 2002 Loro Yucateco (Amazona xantholora) 2008 Loro Cachete amarillo (Amazona autumnalis) 2008 Loro Frente blanca (Amazona albifrons) 2008 Perico Pecho sucio (Eupsittula nana) 2008 Perico Frente naranja (Eupsittula canicularis) 2008





Fuente: Cantú et al., 2007; 2021; Cantú, 2020; SEMARNAT, 2008, Iñigo y Ramos 1991.

La veda del 2008 ayudó a disminuir el tráfico ilegal de psitacidos en un 47%.