Buscan fortalecer cultura de prevención entre habitantes de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La cultura de la prevención ante desastres naturales ha ido en crecimiento en los últimos años en Mazatlán, consideró Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil; la prueba de ello es que durante los últimos fenómenos meteorológicos que se han presentado en la región no ha habido pérdidas de vidas humanas, sin embargo, es muy importante fortalecerla entre la ciudadanía

"Cuando se presenta una situación atípica, ajena a nosotros, puede ser un sismo, un huracán, un incendio, una emergencia de productos químicos, lo que fuese, existen ciertos protocolos y lineamientos o medidas preventivas que se tienen que aplicar", dijo.

Local Aeropuerto de Mazatlán opera con normalidad hasta el momento

Resaltó que es importante que la sociedad conozca que incluso dentro de casa hay ciertos tipos de riesgos y cuando se presenta un fenómeno atípico o ajeno a ellos, existen protocolos y medidas preventivas que se tienen que aplicar y de esta forma de mitigar o reducir los daños o riesgos que se pudieran ocasionar.

Sinaloa, por su ubicación, es un estado donde las previsiones meteorológicas pronostican chubascos, tormentas y aguaceros en gran parte del territorio, sobre todo entre septiembre y agosto.

Sin embargo, la cultura de la prevención no sólo es actuar a la hora del fenómeno o desastre, sino que empieza, incluso, desde que se decide construir una vivienda en suelos inadecuados o de alto riesgo, por ejemplo junto a cuerpos de agua, como sucede mucho en Mazatlán.

Si bien es cierto que una pérdida humana no se compara con una pérdida material, la principal razón por la cual las familias no acuden a refugiarse a los albergues, es porque precisamente no quieren dejar su casa con el temor también de perder su patrimonio.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

También puedes leer: ¿Cómo se eligen los nombres de los huracanes?

"Es una resistencia natural del ser humano, en el momento que llegan y te invitan a qué salgas del sitio donde tú estás acostumbrado a hacer toda tu vida ordinaria, que es el sitio que te da seguridad y tranquilidad, te sientes despojado de tus pertenencias, te sientes endeble, frajil. La ciudadanía debe e tender que si se le está invitando a qué se resguardos por un periodo de tiempo determinado en otro espacio es porque es lo que se necesita en ese momento", explicó.

El funcionario municipal señaló que es importante que se crezca en esta cultura de la prevención y del autocuidado en todos los niveles educativos, no solamente para actuar ante los desastres naturales, ya que la cultura del auto cuidado es cosa de todos los días.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En el puerto, además de Protección Civil, hay empresas en el ramo privado que brindan capacitación en escuelas y empresas, por lo que invitó a la ciudadanía a nunca dejar de aprender, pues nunca se sabe cuando estos conocimientos serán útiles.

"Hago un llamado a la ciudadanía que se siga informando que siga creciendo la cultura de la autoprotección, para el dia de mañana tengamos una sociedad fuerte y resilente", invitó.









Lee más aquí:

Local La UAS suspende actividades escolares por “Pamela”

Local Emite Protección Civil recomendaciones por “Pamela” en Mazatlán