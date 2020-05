Bomberos de Escuinapa, con más trabajo, pero sin paga

Escuinapa.- Aunque el trabajo se ha incrementado desde el pasado mes de abril, a causa de los incendios forestales, elementos de Bomberos Voluntarios de Escuinapa siguen en crisis, y no precisamente por el Covid-19.

Los elementos, que reciben una remuneración quincenal por su labor, siguen sin sueldo desde hace seis quincenas.

Ya es otra quincena más, con esta van a ser seis de nueva cuenta, en abril nos abonaron dos y quedaron pendiente cuatro, pero ya se volvieron a sumar otras dos, no sabemos si nos van a pagar o no, del Patronato no nos comentan nada.

Aunque reconocen que el recurso económico es de suma importancia, los elementos aseguran mantenerse firmes en su labor, y más ahora que se vive esta contingencia de salud.





No nos podemos rajar, nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía, y es por eso que estamos aquí, al pie del cañón, y pues estamos con la esperanza de que el patronato pueda conseguir el recurso para pagarnos.Bomberos Voluntarios de Escuinapa





La suma total de todos los salarios que se adeudan, llega a los 100 mil pesos.













