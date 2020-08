Bloquean trabajadores de eventos sociales tres vialidades en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Trabajadores de la organización y realización de eventos sociales se dicen desesperados e ignorados por la autoridad, razón por la cual decidieron bloquear tres de las avenidas más importantes de la ciudad.

En exigencia de una respuesta de la autoridad municipal para que se les dé una fecha de reapertura, trabajadores de eventos bloquearon tres tramos del Malecón de Mazatlán, uno a la altura de la avenida Insurgentes, en el cruce con Rafael Buelna y otro a la entrada de Lomas de Mazatlán.

Local Ni el calor los detiene para subir el Faro de Mazatlán

La presidenta de la Asociación de Profesionales y Proveedores para Eventos, Gabriela Castellanos Díaz, manifestó que este negocio emplea a más de dos mil personas en salones de fiesta, floristas, grupos musicales, sonidos, video, entre otros, las cuales están desesperadas porque ya tienen más de cinco meses que no pueden laborar.

Comentó que no hay permisos y lo más lamentable es que no saben en qué fecha podrían reabrir las actividades porque la autoridad municipal no les ha dicho nada.





Estamos desesperados porque todos ya abrieron, restaurantes, antros. Incluso eventos en hoteles y para nosotros no hay respuesta, ni siquiera sabemos alguna fecha.Gabriela Castellanos Díaz

Jesús Camacho, integrante de esta asociación, señaló que han acudido en dos ocasiones con Oficialía Mayor, la última vez fue el 12 de agosto, incluso con un oficio, pero no hay respuesta.

Lee también: Inversión en publicidad y mercadotecnia ganará Sinaloa con estadio de Mazatlán

“Queremos una reunión con el alcalde, con el oficial Mayor para que vean qué estamos listos”, expresó.

















Lee más aquí ⬇

Local Bomberos de Escuinapa sueñan con tener su propia estación

Local Changueras” del centro se recuperan

Local Denuncian descuido de áreas verdes en Playa Sur