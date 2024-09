‘Blindan’ el Grito de Independencia en Mazatlán por violencia en Culiacán

Mazatlán, Sin.-La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán está atenta a cualquier indicio de violencia similar a la ocurrida en Culiacán toda la semana, aunque hasta el momento no se han reportado incidentes de esa magnitud en la ciudad.

“Estamos pendientes, como les digo, nosotros cualquier hecho delictivo lo tomamos muy en serio”, afirmó Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la SSPyTM.

Puedes leer: Por precaución retiran al personal de casetas de Mármol y El Vainillo

Destacó que la corporación toma muy en serio cualquier hecho delictivo y realiza reuniones presenciales los miércoles y viernes, además de mantener comunicación diaria a través de WhatsApp para asegurar una respuesta adecuada.

Respecto al operativo de seguridad para el 15 de septiembre, Barrón Valdez no reveló el número exacto de elementos que participarán, pero aseguró que habrá un despliegue adecuado para garantizar la seguridad de la población durante las festividades.

“No le puedo dar el número para el suplemento suficiente, para salvaguardar la integridad de las personas", concluyó.

Sobre la información que se difunde en redes sociales y los medios le piden confirmar o negar, explicó que es importante verificarla antes de su difusión, para evitar la propagación de información falsa que pueda generar un temor innecesario.

Foto: Archivo / El Sol de Mazatlán

“Muchas veces no se da (la información a los medios) porque no se tiene la certeza y nosotros no queremos darles información falsa”, dijo.

El jefe policiaco añadió que es crucial evitar situaciones que puedan paralizar la actividad comercial y educativa de la ciudad.

En relación con la presencia de un convoy del Ejército en la ciudad, el secretario comentó que no se le ha informado sobre el propósito específico de estas operaciones.

“Desconozco esa parte, no nos informan y tampoco nosotros intervenimos,” dijo.

Explicó que el Municipio no interviene en las operaciones de la Marina, Guardia Nacional o SEDENA, a menos que se requiera una coordinación específica.

“Si van van a realizar una operación aquí en el interior, entonces sí, ya se nos avisa, esa no es nuestra jurisdicción", añadió.