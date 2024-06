Biobarda del puente Juárez, el muro que frena la basura hacia el mar en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Desde el 2019, la biobarda del puente Juárez ha evitado que miles de toneladas de basura, arrastrada por afluentes de arroyos y esteros, terminen en el mar.

Este 5 de junio, este proyecto alternativo de barrera flotante cumple su quinto aniversario, impulsado por la organización MazConCiencia.

También puedes leer: Se olvidan de darle mantenimiento a las playas de Mazatlán

Sofía Trejo Lemus, fundadora del colectivo ciudadano, informó que en este tiempo esta "trampa" ha logrado retener en promedio 90 toneladas de basura al año, es decir, hasta 450 toneladas en total.

Para la ambientalista, el hecho de que año con año la biobarda siga reteniendo estas cantidades de basura, da un parámetro de que los habitantes no se deshacen de manera adecuada de sus residuos sólidos.

También, que la ciudad está creciendo exponencialmente y, por tanto, incrementa la generación de desechos.

"Yo creo que la biobarda nos da muchos parámetros, de que no se tiene una disposición responsable de los residuos sólidos, la gente los tira donde sea, como sea, el camión recolector no es eficiente, etcétera, pero también nos da un parámetro de saber que Mazatlán está creciendo exponencialmente, en años anteriores teníamos dos grandes limpiezas, el año pasado fueron seis, ya no sabíamos qué hacer", dijo.

Desechables, envases, plástico Pet y poliestireno, son los residuos que más se acumulan en la barrera flotante.

Temporada de lluvias

Previo a la temporada de lluvias se le dará mantenimiento a la biobarda reponiendo los dos tramos, también se están preparando para la limpieza que deberá realizarse posterior a la primera precipitación, ya que una sola lluvia pueden acumular hasta 10 toneladas de basura.

Se consolida

Al día de hoy el proyecto de la biobadra se ha consolidado al contar con otras tres más: en fraccionamiento El Cid, Zona Dorada y Estero del Yugo.