“Batallan” para alimentar el ganado en Rosario

Rosario, Sin.- Los ganaderos del Rosario se las “ven negras” para poder sostener a sus animales por la falta de alimento en potreros y pastizales, aseguró Servando Rendón López, dirigente de la Asociación Ganadera Local de Rosario.

El dirigente de este sector productivo comentó que la falta de agua ha propiciado que los terrenos destinados para la alimentación del ganado, estén muertos prácticamente y el ganado esté sin alimento.

Foto: Jesús López │El Sol de Mazatlán

“Estamos teniendo un año para el olvido, no hay alimento para el ganado, ahorita los potreros y pastizales están como una pizarra, no tienen nada de vegetación, el ganado anda suelto pero pues no tiene nada que comer, es por la falta de agua, no se produjo vegetación”.

Informó que para poder sostener a los animales, los ganaderos se ven en la necesidad de adquirir las pacas de alimento.

“La gente tiene que estar comprando pacas, por lo mismo, porque no tienen a donde llevar a comer a los animales, cada año se da esto, pero por allá del mes de mayo, pero ahora se nos adelantaron los tiempos”.

Foto: Archivo│ El Sol de Mazatlán

Comentó que actualmente la asociación está ofertando alimento subsidiado el cual se da con apoyo de la unión ganadera, el cual consiste en la venta de pacas de alimento de 500 kilos, las cuales se están proporcionando a un costo de 700 pesos.

“Es de mucha ayuda, porque si vamos a los comercios locales, esas pacas las andan vendiendo arriba de los mil pesos, el único inconveniente que se ha presentado, es que por la dimensión de estas, el número que se tiene es poco, ya que no se pueden trasladar muchas y pues pronto se terminan”.

Al concluir, hizo el exhorto a los ganaderos para que se acerquen a la asociación ganadera y traten de recibir este beneficio el cual dijo es parejo para todos los ganaderos.









