‘Batallan’ con el agua en la Flores Magón

Mazatlán. - Aunque se encuentran a unos pasos del tanque de almacenamiento que Jumapam tiene en la colonia Flores Magón, vecinos aseguran que el desabasto es una constante en el asentamiento, además que tienen problemas con el drenaje que se rebosa continuamente y cuando llueve hasta se mete a las casas.

Hemos batallado con el drenaje, porque se rebosa, el día que llovió bastante en la ciudad, hace unas semanas, el agua se me metió a mi casa, era una peste la que tenía.

María

Sobre la calle Ébano es donde se presentan problemas con el abastecimiento de agua potable, también con la recolección de la basura, pues las personas que lo hacen, nunca terminan de recoger bien los desechos.

Aquí se va mucho el agua, no hay en todo el día y toda la noche, no llega hasta las 5:00 de la mañana. Los de la basura dejan un cochinero porque el carro no se para y ahí van los pobres hombres, nada más lo que alcancen a subir, hasta la otra cuadra van tirando los botes de basura, hay que ir a recogerlos hasta allá.

Katy





Local Nombran a Fernanda Oceguera como recaudadora de rentas

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que solucionen estos problemas que los aquejan desde hace varios meses.

La señora María manifiesta que su calle aparece como pavimentada en los archivos de gobierno del estado desde hace ya algunos años, pero que el tramo de la calle Dalia, entre Campo y Jacarandas, es el único que no se ha pavimentado.

“Nos deberían de arreglar la calle, ya todas para allá están pavimentadas, se hacen unos zanjones y hay que rellenar con lo que sea, supuestamente esta calle ya aparece pavimentada allá en los archivos de Culiacán, tiene más de 30 años pavimentada, cuál pavimento, si es puro lodo”, manifestó.

Aseguran también que el poste de luz que se ubica entre las calles Flor de Eugenia y Campo tiene casi un año con fallas, por lo que por las noches la calle se queda a oscuras.

Esta lámpara tiene casi un año fallando, cuando se apaga queda muy oscuro, la luz está carísima para poner nosotros un foco afuera, pago dos mil pesos de luz cada mes, decían que era por el uso del aire acondicionado en tiempo de calor, pero ahorita que ya se acabó sigue llegando igual el recibo.

Bertha





En tiempo de lluvias, es un lodazal el que se hace en las calles de la colonia. Foto: Carla González I El Sol de Mazatlán

TEXTUALES

Hemos batallado con el drenaje porque se rebosa, el día que llovió bastante en la ciudad, hace unas semanas, el agua se me metió a mi casa, era una peste la que tenía.

María

Aquí se va mucho el agua, no hay en todo el día y toda la noche, no llega hasta las 5:00 de la mañana. Los de la basura dejan un cochinero porque el carro no se para y ahí van los pobres hombres, nada más lo que alcancen a subir, hasta la otra cuadra van tirando los botes de basura, hay que ir a recogerlos hasta allá.

Katy









Lee más aquí ⬇