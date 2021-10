Barzonistas exigen parar juicios contra morosos del Infonavit

Mazatlán, Sin.-Parar los juicios contra los derechohabientes del Infonavit que están en situación de riesgo y les den convenios para los casos que pueden ser más críticos de solución, demandaron integrantes de la Asociación del Barzón del Sur de Sinaloa.

Al hacer un balance de la situación que guardan los expedientes de derechohabientes del Infonavit, el delegado del Barzón en el Sur de Sinaloa, José Guadalupe Morales Carrillo, explicó que de 313 casos de personas afectadas que iniciaron, un promedio de 80 no se han podido canalizar por el nulo avance, 120 en promedio están en riesgo; 70 prácticamente están en una etapa realmente casi imposible jurídicamente y otros más que están por llegar a esta etapa final.





Se pronunció por suspender juicios y la posibilidad de atender a demandados a diferencia que el Infonavit solo ha dado solución a los casos fáciles, que no tienen demanda o los que tienen muy poco tiempo de que no pagan.

En los que están en proceso jurídico, recalcó que el Infonavit no ha dado las facilidades para negociar con ellos sino que están en riesgo de desalojo, a pesar de lo que dijo el Presidente López Obrador de que no iba a suceder eso, porque en la delegación de Sinaloa están llevando a los derechohabientes a una situación riesgosa y dejarlos ahí, presionándolos para que les firmen un nuevo contrato para reserva de dominio y después despojarlos de su propiedad.

“Aparte de los 313 que tenemos, nos hemos detenido y en promedio tenemos otros 80, 80 que no hemos canalizado porque estamos detenidos con aquellos, se engrosan más, llegamos a más de 400 entonces y de esos 400 la semana pasado tuvieron nueve soluciones para personas que lógicamente no tienen mayores problemas, que dejaron de pagar hace un año, hace cuatro meses, pero el problema aquí está, los que tienen demandados hace 10 años, 11 años, cinco años, no han sido solucionados”, advirtió el abogado del Barzón.

Morales Carrillo advirtió que iniciaron este plantón y si no hay una respuesta desde la ciudad de México, porque los encargados del Infonavit de Sinaloa no resuelven nada, se quedarán ahí en tiempo indefinido hasta que se abra un programa de solución para los morosos que están en situación de riesgo ni haya ningún juicio contra ellos.

Francisco Ramírez

“En asuntos críticos hay ahorita aproximadamente 120, pero 70 en promedio muy avanzados hasta una escrituración prácticamente a favor del Infonavit, no queremos que el resto llegue a esa etapa, queremos que se detengan y que no estén hablando de que estén cerrados completamente, así le llaman ellos, cerrados”, manifestó.

El representante del Barzón en el sur de Sinaloa, dijo que en esta situación se encuentran habitantes de todos los fraccionamientos, desde Prados del Sol, Infonavit Alarcón, como los nuevos asentamientos de Pradera Dorada.

















Lee más aquí:

Local Obsoletos, más del 50% de camiones recolectores de basura en Mazatlán

Local Por fuga de aguas negras, Infonavit Jabalines se llena de baches

Local Rastro TIF de Mazatlán está fuera de presupuesto