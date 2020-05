Barba y bigote, gran riesgo de contagio en la lucha contra el Covid-19

Mazatlán, Sin.- En la nueva normalidad, sí sería bueno que los hombres se afeitaran el bigote y barba, se dejara de usar corbata y que todos evitaran el uso de alhajas, relojes, anillos y joyas, ya que representan un foco de infección que incrementa 3 veces más las bacterias y virus en el cuerpo; aseguró el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista.

No creo que sean tan estrictos en las nuevas medidas y protocolos, pero sí sería una buena medida, yo uso corbata, a partir de esto ya no he usado porque es un foco de contagio, y ese foco de contagio lo llevo a mi casa y lo pongo en la cama o lo guardo, de hecho de por sí, todos los que traen barba y bigote tienen tres veces más bacterias que las personas que no lo tienen.

Comentó que como parte de la disciplina personal, el afeitarse todos los días debería ser una práctica de protección y cuidado para enfrentar los riesgos del coronavirus Covid-19, el cual se estima se prolongará de 2 a 3 años más.

De aquí en adelante a nivel mundial, todo esto tiene que cambiar, todos tenemos que disciplinarnos, ya no podremos ir a un bufete a comer a un restaurante y servirnos nosotros, eso sería imposible, tiene que haber alguien que nos atienda y nosotros no tocar nada, absolutamente nada.

Señaló que lo más probable es que las personas cambien la forma de saludarse, ya que no se podrá besar, abrazar ni darse la mano en la nueva etapa, cuando se levante la jornada nacional de sana distancia.

Insistió en que el coronavirus no se va a ir de la noche a la mañana, después del punto más alto de contagio, sino que los casos seguirán presentándose, aunque no como brote, y podría complicarse si se junta con la temporada de influenza.

Va a durar unos días más el punto alto de contagio, y a parte si se junta con la temporada de influenza tantito peor, va a durar cuando menos 2 o 3 años para poder que lo controlen bien o que salga una vacuna.

Velasco Serrano refirió que en la nueva normalidad se tienen que extremar las medidas de higiene personal y grupales en todos lados, desde los hogares, en la calle, vehículos, transportes, lugares públicos, centros de trabajo y escuelas.

La gente, agregó, se tiene que adaptar a este nuevo estilo de vida.

La prioridad será garantizar que todo esté sanitizado para disminuir en lo posible los riesgos de contagio, y una práctica cotidiana será lavarse las manos cada 15 minutos, a donde se vaya, y salir con gel antibacterial o alcohol.

Desafortunadamente así tiene que ser, porque esta enfermedad no va a pasar, van a disminuir los brotes, pero no se va a acabar, se va a mantener, yo pienso que cuando menos 2 o 3 años más. Nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad, que esto tiene que cambiar.

RIESGOS

Dejarse crecer la barba y el bigote aumenta tres veces más las bacterias y virus en el cuerpo.

PRECAUCIÓN

Objetos de plástico, tela, metal, papel y otros materiales, pueden ser vehículos de un patógeno que infecte y cause alguna enfermedad a la persona que los porta. Ejemplos: corbatas, relojes, alhajas, anillos y joyas.









