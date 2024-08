Banco de Alimentos deja de recibir 25 mil toneladas de alimento cada año

Culiacán, Sin.- Ante la falta de infraestructura que se ha venido dando en el Banco de Alimentos Culiacán, el director de dicha institución, Daniel Tapia Sánchez, informó que se deja de recibir alrededor de 25 mil toneladas de alimento cada año.

Asimismo, mencionó que con este alimento que se deja de recibir por no tener espacio o las condiciones que se requieren, ayudaría a beneficiar al 20 por ciento de la población en Sinaloa que está en carencia alimentaria.

También puedes leer: Estrés financiero; la falta de dinero que estresa a los sinaloenses

En ese sentido, el director general del Banco de Alimentos de Culiacán, destacó que ya trabajan en la construcción de un nuevo centro de distribución, sin embargo, para ello se requieren recursos por el orden de los 80 millones de pesos.

“Somos el Banco que más dejamos de recibir alimento en toda América Latina, no hay ningún otro Banco que deje de recibir tanto alimento como nosotros, es decir, no tenemos la capacidad para recibir el alimento y se tiene que tirar porque no tenemos los almacenes”, explicó.

Tapia Sánchez, indicó que resulta contradictorio que un estado como Sinaloa, el cual es líder en la producción de alimentos, tenga un elevado porcentaje de su población con este tipo de necesidad, pero dijo que a pesar de haber buscado acercamientos con gobierno del Estado y con el Congreso Local, hasta el momento no han obtenido apoyo de su parte.

Finalmente, Daniel Tapia precisó que anualmente el Banco apoya con alimentos a 80 mil familias en los municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato, Angostura, Navolato, Cosalá y San Ignacio.