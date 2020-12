Bajan un 80% enfermedades respiratorias

Mazatlán, Sin.- Hasta un 80% bajaron las enfermedades respiratorias y cuadros de neumonía en esta temporada de frío, con respecto al año pasado, principalmente por el uso de cubrebocas que protege contra el Covid-19, pero también contra otras enfermedades, aseguró el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del Sharp e integrante de la Comisión Municipal de Salud, de parte del sector privado.

Dijo que a él no le ha tocado ver ni un solo caso de neumonía durante el mes de diciembre, cuando el año pasado ya tenía 30 pacientes y 15 casos de influenza por la temporada estacional.

“Cosa increíble, casi no hemos tenido neumonías, eso habla también que el uso de cubrebocas también está protegiendo de las neumonías y de otras infecciones, ahorita no ha habido pacientes con neumonías, no me ha tocado ver ningún paciente en lo que es diciembre”, expresó.

Refirió que con respecto a enfermedades respiratorias, se observa un descenso del 80% con respecto al 2019.

Velasco Serrano comentó que desde mediados de octubre se esperaba un incremento de enfermos con cuadros respiratorios, así como el inicio de la temporada de influenza; sin embargo, las medidas preventivas que se guardan para disminuir los contagios de Covid-19 han favorecido para que no se dé este repunte.

Indicó que de presentarse enfermos con padecimientos combinados de Covid-19 e influenza, como sucedió en su momento con el dengue y el coronavirus, aumentaría los riesgos del paciente por diversas complicaciones.

Así que el no registrarse a la fecha casos de influenza ni neumonía por la temporada estacional, agregó, habla bien de las medidas preventivas que la población está acatando para contrarrestar el Covid-19 y otras enfermedades.

“En relación al año pasado han bajado prácticamente un 80% las enfermedades respiratorias y no ha habido incremento de infecciones respiratorias de tipo neumonía, quiere decir que el cubrebocas, insisto, está protegiendo también de la neumonía, así como lo está haciendo contra el Covid-19”, apuntó.

Hizo un llamado a la población para que continúe usando cubrebocas, guarde la sana distancia y se mantenga en su hogar si no tiene motivos para salir, ya que el riesgo de contagio de Covid-19 y de otras infecciones se mantiene en esta temporada de frío.









