Bajan exportaciones de mango en el sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El empleo en las empacadoras de mango en la zona sur del estado de Sinaloa se desplomó un 40% y las exportaciones del producto bajaron 37.5% este año, con respecto a otras temporadas, informó Ismael Díaz Murillo, productor y exportador de mango.

Como presidente del Grupo Diazteca, señaló que de 800 mil cajas que ellos exportan en promedio al año, durante la temporada que está por terminar apenas alcanzaron enviar alrededor de 300 mil, mientras que el empleo decreció un 40%, ya que de 7 líneas de trabajo que tenían, bajaron a 2 como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

“El tema del empleo disminuyó al 40% la gente, nosotros normalmente tenemos 7 líneas trabajando, serían 2 porque la gente ya no fue, de plano se asustó, ya no fue a trabajar, cuando decidimos irnos hasta septiembre, porque se alargó la temporada comparada con otros años, pero el problema es que ya no se pudo cortar, la situación fue difícil”, expresó.

Refirió que en el 2020, hubo precio del producto y una buena comercialización, al grado que los productores y las empacadoras esperaban que esto continuara, sin embargo, este año no fue así.

“El año pasado hubo precio y hubo una buena comercialización, precio en campo y una demanda porque todo mundo comía sano, pero este año, pensamos que se iba a repetir un año similar, pero fue difícil; los tomateros también tuvieron problemas muy serios de comercialización, en general en el negocio de las hortalizas hubo factores, incluyendo la pandemia, que no nos ayudó, el año pasado nos ayudó, este no”, apuntó.

Señaló que otros años, el problema para los productores fue la sequía, pero durante este lo fueron las lluvias y la humedad.

No se pudo sacar la cosecha para exportación. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Indicó que a pesar de que todavía hay mucho mango en los árboles de algunas huertas, pues la temporada se alargó hasta el 15 de septiembre, no se pudo sacar el producto por las lluvias frecuentes en el último mes y se tuvo que cerrar la exportación.

“Se logró sacar el 50% de la última variedad, sí se logró exportar; de la variedad Tommy casi no se exportó casi nada, el Kent fue el que más o menos se exportó, en el caso nuestro exportamos 300 mil cajas de 800 mil que normalmente exportamos”, indicó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Díaz Murillo comentó que las últimas cajas que se exportaron al mercado europeo se enviaron por avión, ya que por contenedor vía marítima es mucho riesgo porque tarda mucho y les llueve, lo cual daña el producto.

DATO

37.5% bajaron las exportaciones de mango en el sur de Sinaloa.

BAJA EXPORTACIÓN

De 800 mil cajas de mango que exporta en promedio Grupo Díazteca, este año sólo envió al extranjero 300 mil.

SE ALARGA TEMPORADA

La temporada de mango termina a finales de agosto, pero este año se prolongó hasta el 15 de septiembre, aunque este último producto no se pudo cosechar para exportación porque llovió.









